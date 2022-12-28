Молодой таксист спас сбережения 88-летней нижегородки, которую одурачили телефонные мошенники

Нижегородца наградили за его активную позицию. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В неприятную ситуацию недавно попала пожилая жительница Дзержинска. Телефонные мошенники попытались выманить у 88-летней бабушки крупную сумму денег по уже избитой схеме «родственник попал в ДТП». У злодеев почти получилось осуществить задуманное, но их планы спутал молодой таксист, который вовремя вмешался и сообщил о происходящем в полицию.

В пресс-службе регионального ГУ МВД рассказали, в середине декабря пенсионерке поступил тревожный звонок. Подняв трубку стационарного телефона, бабушка услышала от неизвестных, что ее внучка угодила в аварию и чудом уцелела, однако натворила дел. Вопрос, конечно, можно решить мирно, но для этого нужно перевести N-ную сумму, чтобы пострадавшая сторона не выдвигала никаких требований, а девушка благополучно избежала судебного разбирательства. Собеседник представился сотрудником правоохранительных органов и, казалось, был абсолютно уверен в своих словах. Ну как тут не поверить!

Расстроенная бабушка повесила трубку, отсчитала 101 тысячу рублей из своих сбережений, упаковала деньги в коробку из-под конфет и подготовилась к передаче с курьером. За деньгами приехал 28-летний таксист Александр Пергаев. Парень с самого начала не знал, что и кому предстоит передать. Участие в преступных махинациях в его планы явно не входило, однако дальше началось что-то совсем уж странное — бабушка вынесла ту самую коробочку, а следом позвонили получатели. Они потребовали вскрыть упаковку, достать оттуда деньги и перевести на указанный счет.

- После общения с ними я понял, что на связи со мной были мошенники, - рассказывает Александр, - и незамедлительно обратился в полицию. Думаю, на моем месте каждый человек должен поступать подобным образом.

В полиции подчеркнули, что молодой человек не просто распознал обман и не позволил случиться беззаконию, но и проявил свою гражданскую позицию. Александр потратил свое время на визит в отделение, не побоялся дать показания, и это его характеризует, как личность. Именно благодаря его действиям, деньги удалось вернуть пенсионерке.

За проявленную нетерпимость к противозаконию молодому человеку вручили благодарность и ценный подарок.

Молодому человеку вручили благодарность и ценный подарок. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

- Приятно осознавать, что сегодня в числе добровольных помощников полиции есть немало граждан, способных проявить мужество и принципиальность. Искренне благодарю за проявленную честность и бескорыстие. Именно Ваш пример эффективного взаимодействия населения с полицией станет отличным ориентиром для других граждан, сказал заместитель председателя общественного совета при областном ГУ МВД Сергей Остроумов.