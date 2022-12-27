Четыре человека пострадали в жуткой аварии с участием микроавтобуса под Нижним Новгородом 27 декабря

Столкновение произошло в 7:12 на пятом километре Северного шоссе. Фото: принтскрин видео.

Иномарка лоб в лоб протаранила микроавтобус на выезде из Дзержинска ранним утром 27 декабря. Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, столкновение произошло в 7:12 на пятом километре Северного шоссе.

- Водитель женщина 1982 года рождения, управляя транспортным средством ситроен ц 3, превысила установленную скорость для движения. В результате она не справилась с управлением и совершила выезд на полосу встречного движения, где совершила столкновение с «Мерседесом» под управлением мужчины 1968 го рождения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

От удара транспортные средства раскидало в разные стороны, у легковушки вывернуто переднее правое колесо, смяты крыло и дверь со стороны пассажира. Микроавтобус тоже серьезно поврежден — удар пришелся на переднюю часть. Без пострадавших не обошлось. Два мужчины 43 и 48 лет, а также две женщины 41 и 46 лет получили телесные повреждения и были доставлены в больницу скорой медицинской помощи Дзержинска.

Напомним, что недавно в Нижегородской области произошло ДТП с участием «ГАЗели». Водитель рейсового микроавтобуса выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с иномаркой. В этой аварии также пострадали четыре человека.