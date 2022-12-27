Глыба льда обрушилась на двухлетнего ребенка в Нижнем Новгороде. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Неожиданная оттепель едва не привела к трагедии в Нижнем Новгороде – здесь на двухлетнего ребенка обрушилась глыба льда. К счастью, малыш остался жив. Однако без помощи медиков не обошлось – ребенок попал в больницу с переломом руки.

- По версии следствия, вечером 24 декабря с крыши дома на Московском шоссе съехала льдина и упала на двухлетнего ребенка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – В результате ребенок получил перелом руки.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- В ходе расследования следователям предстоит дать оценку действиям лиц, ответственных за мониторинг и своевременную очистку указанной крыши здания, - рассказали следователи. – Так же предупреждаем нижегородцев, что сход такой накопившейся наледи может быть весьма опасен, так как в массе рыхлого подтаявшего снега могут быть куски слежавшегося льда. В связи с этим рекомендуем нижегородцам не подходить близко к стенам зданий и обходить водостоки.

К слову, это не первый подобный инцидент в Нижнем Новгороде. В феврале 2022 года глыба льда съехала на 6-летнею девочку. Тогда с травмами ребенок тоже угодил в больницу. Вслед за этим была начата прокурорская проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глыба льда с крыши упала на 6-летнего ребенка в Нижнем Новгороде

По этому факту прокуратурой проводится проверка (подробности)