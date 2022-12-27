Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 декабря 2022 11:17

К нижегородскому ТЮЗу пристроят еще одно здание. Вот как это будет выглядеть

На проектирование служебного здания нижегородского ТЮЗа направлено 15,4 млн рублей
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
На проектирование служебного здания нижегородского ТЮЗа направлено 15,4 млн рублей.

На проектирование служебного здания нижегородского ТЮЗа направлено 15,4 млн рублей.

Фото: Яндекс. Карты

В Нижнем Новгороде представили эскизы служебного здания, которое планируется пристроить к Театру юного зрителя в ближайшем будущем. Проект подготовило ООО «Асгард», специалисты которого представили на суд архитектурного совета три варианта, из которых был выбран один, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Служебное здание буквой «Г» в плане будет пристроено за ТЮЗом и станет фактически его частью, поскольку будет соединено с ним переходом. Заказчиком выступает сам театр, а выполнение проекта финансируется из регионального бюджета: на эти цели направлено 15,4 млн рублей.

В Нижнем Новгороде выбрали эскиз служебного здания, которое пристроят к ТЮЗу.

В Нижнем Новгороде выбрали эскиз служебного здания, которое пристроят к ТЮЗу.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

После того, как проект будет доработан и одобрен заказчиком, ему предстоит пройти еще ряд обязательных процедур, лишь по завершении которых его можно считать согласованным. На основе его подрядчик будет рассчитывать стоимость строительства.

Административное здание будет соединено с главным зданием.

Административное здание будет соединено с главным зданием.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Параллельно идет подготовка документов для проведения реконструкции основного здания Театра юного зрителя.

- Предварительная стоимость проектных работ составит 40,2 млн рублей, средства выделены из регионального бюджета. Стоимость реконструкции определится после разработки проекта, - рассказали в министерстве культуры Нижегородской области.

Так будет выглядеть будущая постройка сверху.

Так будет выглядеть будущая постройка сверху.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Одновременно с этим в ведомстве заверили, что внешний облик ТЮЗа после реконструкции будет сохранен, никаких «нововведений в архитектурном решении не предполагается».

КАРТИНА ДНЯ