К нижегородскому ТЮЗу пристроят еще одно здание. Вот как это будет выглядеть

На проектирование служебного здания нижегородского ТЮЗа направлено 15,4 млн рублей. Фото: Яндекс. Карты

В Нижнем Новгороде представили эскизы служебного здания, которое планируется пристроить к Театру юного зрителя в ближайшем будущем. Проект подготовило ООО «Асгард», специалисты которого представили на суд архитектурного совета три варианта, из которых был выбран один, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Служебное здание буквой «Г» в плане будет пристроено за ТЮЗом и станет фактически его частью, поскольку будет соединено с ним переходом. Заказчиком выступает сам театр, а выполнение проекта финансируется из регионального бюджета: на эти цели направлено 15,4 млн рублей.

В Нижнем Новгороде выбрали эскиз служебного здания, которое пристроят к ТЮЗу. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

После того, как проект будет доработан и одобрен заказчиком, ему предстоит пройти еще ряд обязательных процедур, лишь по завершении которых его можно считать согласованным. На основе его подрядчик будет рассчитывать стоимость строительства.

Административное здание будет соединено с главным зданием. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Параллельно идет подготовка документов для проведения реконструкции основного здания Театра юного зрителя.

- Предварительная стоимость проектных работ составит 40,2 млн рублей, средства выделены из регионального бюджета. Стоимость реконструкции определится после разработки проекта, - рассказали в министерстве культуры Нижегородской области.

Так будет выглядеть будущая постройка сверху. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Одновременно с этим в ведомстве заверили, что внешний облик ТЮЗа после реконструкции будет сохранен, никаких «нововведений в архитектурном решении не предполагается».