Подорожавшие мангалы и подешевевшее мясо: Во сколько обойдется шашлычный набор в Нижегородской области в 2023 году

Цены на мангалы подскочили. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До майских праздников осталось совсем немного времени и жители Нижнего Новгорода уже активно планируют то, как проведут долгожданные выходные. Многие по традиции предпочитают поехать на шашлыки. «Комсомолка» выяснила, во сколько обойдется стандартный шашлычный набор в Нижегородской области.

Цены на мангалы подскочили

В среднем по России «шашлычный набор» с прошлого года подорожал почти на 8%, теперь он стоит около 2162 рублей. В первую очередь цена набора выросла за счёт мангалов, цена на них подскочила примерно на 34% с прошлого года – 838 рублей. Подросла и стоимость розжига – теперь его цена около 139 рублей, что на 2% выше, чем в прошлом году.

Однако готовое для жарки шашлыка мясо подешевело, его можно приобрести за 624 рубля, что на 5% ниже, чем в прошлом году. Средний чек за шампуры в комплекте выходит в 352 рубля, древесный уголь – в 209 рублей.

Мясной отдел в продуктовом магазине. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

– Сравнивали период с 1 по 13 апреля в 2022 и 2023 году, – подчеркнули специалисты аналитического ресурса «Чек Индекс». – Общий объем продаж комплекта товаров оказался выше уровня прошлого года на 19%. На рост продаж повлияли благоприятные погодные условия в центральной части страны.

Также эксперты отметили, что в начале апреля средний чек на шашлычное мясо снизился за счет того, что покупатели чаще стали выбирать курицу. А вот в 2022 году потребители отдавали предпочтение традиционной для шашлыка свинине.

Во сколько обойдется «шашлычный набор» в Нижнем Новгороде?

«Комсомолка» попыталась рассчитать стоимость «шашлычного набора» в Нижнем Новгороде в 2023 году. Для этого мы сравнили цены в супермаркетах и магазинах, специализирующихся на мясных продуктах.

Так, в среднем нижегородцу придётся заплатить за набор из шести шампуров около 350 рублей, а за 500 миллилитров розжига отдать 100 рублей. 2,5 килограмма угля выйдет примерно в 250 рублей, а небольшой мангал размером 350 на 250 встанет в 350 рублей.

За 1 килограмм мяса для шашлыка из филе куриной грудки в маринаде необходимо будет заплатить около 370 рублей, а за мясо для шашлыка из свинины в маринаде – 450 рублей.Итого, чтобы поесть шашлык придется заплатить следующую сумму:

- За «шашлычный набор» со свининой – 1920 рублей;

- За «шашлычный набор» с курицей – 2000 рублей.

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