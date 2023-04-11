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Общество11 апреля 2023 9:15

Фестиваль спорта при поддержке ЛУКОЙЛА

Корпоративная команда ЛУКОЙЛа состояла из 30 спортсменов
Фестиваль спорта при поддержке ЛУКОЙЛА

Фестиваль спорта при поддержке ЛУКОЙЛА

С 7 по 9 апреля в Сочи при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» проходил фестиваль спорта «Сочи Автодром 2023».

Массовый легкоатлетический забег на самой ровной гоночной трассе в Европе включал дистанции 5,5; 10; 21,1 и 42 км 195 м. Корпоративная команда ЛУКОЙЛа состояла из 30 спортсменов, представлявших разные регионы деятельности Компании.

В числе призеров фестиваля – Андрей Черкасов (ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»), ставший победителем на дистанции 10 км в категории «М 55-59», и Евгений Павлов (ПАО «ЛУКОЙЛ»), выигравший забег в 42 км в категории «М 40-44».

Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

БИЗНЕС-ПРЕСС