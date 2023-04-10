За неделю десятки гектаров выгорели в Нижегородской области из-за поджогов сухой травы

Десятки гектаров выгорели в Нижегородской области из-за поджогов сухой травы. Фото: Иван МАКЕЕВ

С наступлением теплой погоды в Нижегородской области обострилась главная весенняя напасть – поджоги сухой травы. За последнюю неделю в регионе произошло 34 таких пожара на площади свыше 57 гектаров. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года был зафиксирован всего один подобный пожар площадью 30 квадратных метров. Таким образом, число пожаров, вызванных поджогом сухой травы, выросло в 34 раза.

- Только за 6 апреля в Нижегородской области произошло 15 пожаров сухой травы на площади 57 га. На следующий день в Лукояновском муниципальном округе площадь пожара превысила 50 га, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - Наибольшую опасность представляют случаи сжигания травы вблизи строений. В прошлом году в результате перехода огня было уничтожено и повреждено 7 домов и 8 иных строений. Травмирован 1 человек.

В выходные ситуация еще больше обострилась – самый масштабный пожар вспыхнул в Дивеево. Апокалиптичные кадры огненного шторма мгновенно облетели социальные сети. По словам очевидцев, пожар начался за объездной дорогой, а искры быстро разносил ветер. Проезжавшие мимо полыхавшего пламени автомобилисты присоединялись к тушению пожара.

– Всего для ликвидации последствий пожара было задействовано 5 единиц техники и 21 человек личного состава, – рассказали в региональном МЧС. Причиной пожара в Дивееве стало неосторожное обращение с огнем. Общая площадь охваченного пламенем участка превысила 17 га.

Спустя сутки похожий пожар, но чуть меньшего масштаба, вспыхнул уже на территории самого Нижнего Новгорода – в поселке Кудьма и у ЖК «Акварель» Приокского района. Там общая площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

– Я всех настоятельно прошу соблюдать правила пожарной безопасности. Давайте будем сознательными. Не нужно допускать таких случаев, они всегда приводят к жертвам и потерям, - обратился к нижегородцам глава Приокского района Михаил Шатилов. – Я напоминаю, что поджог травы запрещен, как и разведение открытого огня. Не забывайте об этом, ведь по ветру огонь распространяется в одно мгновение.

КОНКРЕТНО

За нарушение противопожарного режима нижегородцам грозят штрафы:

- на граждан в размере от 2 000 рублей до 4 000 рублей;

- на должностных лиц от 15 000 рублей до 30 000 рублей;

- на юридических лиц от 400 000 рублей до 500 000 рублей.

- на граждан – 4 000-5 000 рублей;

- на должностных лиц – 20 000-40 000 рублей;

- на юридических лиц – 300 000-500 000 рублей.

КСТАТИ

При обнаружении в лесу пожара нужно постараться остановить его и сообщить о возгорании по телефону прямой линии лесной охраны по Нижегородской области: 8-800-100-94-00. Телефон работает круглосуточно.