Стало известно, во сколько обойдутся нижегородцам оливье и селедка под шубой на Новый 2023 год

Новогодний стол обойдется нижегородцам более чем в 7,5 тысячи рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

До Нового года остаются считанные дни, которые по традиции наполнены суматохой и предпраздничной кутерьмой. Нужно успеть купить подарки близким, обзавестись нарядом для праздника, определиться с местом встречи Нового года и, конечно, купить продукты для новогоднего стола. Как обычно, в конце декабря хозяюшки массово штудируют сайты с рецептами в поисках чего-то новенького и вкусного, желая сделать этот праздничный стол особенным. Россияне привыкли отмечать Новый год на широкую ногу: стол ломится от блюд и угощений, на этот праздник люди покупают даже то, что остальные дни в году не могут себе позволить. Практически ни один стол не обходится без красной икры и других рыбных деликатесов. Неизменными блюдами новогодней ночи по-прежнему остаются традиционный салат оливье и селедка под шубой.

По данным Нижегородстата, в этом году набор продуктов для новогоднего стола для нижегородской семьи из четырех человек обойдется в 7516,89 рубля.

Инфографика Нижегородстата.

- Эта цифра подсчитана с использованием условного набора продовольственных товаров и официальной статистической информации о средних потребительских ценах на эти продукты в ноябре 2022 года, - поясняет заместитель руководителя Нижегородстата Елена Груздева.

Самые большие затраты придется сделать на покупку мясных продуктов - на них нижегородцы потратят чуть больше 1600 рублей, на красную икру и рыбные деликатесы уйдет более 2100 рублей, на алкоголь – более 1200 рублей.

К слову, в прошлом году тот же набор продуктов стоил менее 7 тысяч рублей – за 12 месяцев его стоимость выросла на 544 рубля или на 7,8%. Больше всех подорожали рыбные деликатесы, соки, торты, шоколадные конфеты – рост цен составил 20-25%. Говядина бескостная, сырокопченые колбасы стали дороже на 14-15%, а цены на куры, наоборот, снизились на 9%. Также подешевели овощи: картофель – на 45%, свежие огурцы и помидоры - на 18-23%. Яблоки и лимоны подорожали на 5-8%, а апельсины подешевели на 2%. Алкоголь подорожал на 4-7%.

Легендарный салат «Оливье» в этом году обойдется в 364,66 рубля. По сравнению с прошлым годом стоимость продуктов для оливье выросла всего на 1,77 рубля. Набор включает 300 г вареной колбасы, 400 г маринованных огурцов, 380 г зеленого горошка, 4 куриных яйца, 200 г майонеза, 500 г картофеля, 100 г репчатого лука и 200 г моркови.

Инфографика Нижегородстата.

Ингредиенты для салата «Селедка под шубой» обойдутся нижегородцам в 195,97 рубля, что на 3,2 рубля больше, чем годом ранее.

Инфографика Нижегородстата.

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