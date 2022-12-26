Открытие «Школы 800» и победа нижегородки на конкурсе «Краса России»: Вспоминаем главные события 2022 года в Нижнем Новгороде

Назван Топ-10 событий уходящего года в Нижнем Новгороде.

2022 год был насыщенным на самые разные события – хорошие и не очень. В Нижнем Новгороде появлялись новые общественные пространства, происходили знаковые изменения в сфере дорог и транспорта, завершались грандиозные проекты, а имена наших землячек гремели в федеральных и мировых СМИ. Мы решили собрать воедино все главные события уходящего года, которые нижегородцы обсуждали больше всего.

Строительство новых станций метро

Весной в столице Приволжья началась реализация одного из крупнейших инфраструктурных проектов – строительство новых станций метро. За последние 10 лет в Нижнем Новгороде появилось только две станции – «Горьковская» и «Стрелка», но о необходимости развития подземки в центре города говорят и говорили всегда. И вот теперь к большой радости горожан вовсю идет строительство станций «Сенная» и «Площадь Свободы». Весной, после ухода ряда иностранных компаний с российского рынка, подрядчику срочно пришлось искать отечественную замену импортным материалам, с чем они, судя по всему, успешно справились.

Стройплощадка метро на площади Сенной. Фото: Алексей НИКОНОВ

В общей сложности на продление Автозаводской ветки уйдет 35,5 млрд рублей. Протяженность нового участка составит 3,2 километра, работы должны завершиться в декабре 2025 года.

Закрытие ИКЕА и «Макдоналдса»

В марте, после начала специальной военной операции на Украине, многие иностранные компании заявили о приостановке своей работы в России. В числе первых, кто ушел с российского рынка, стали шведский магазин мебели и товаров для дома ИКЕА и ресторан быстрого питания «Макдоналдс». Единственная в Нижегородской области ИКЕА была закрыта 4 марта: сначала ходили слухи, что это временная мера, но в июне магазин объявил о полном уходе из России. Сейчас площади ИКЕА в нижегородской «Меге» пустуют.

Рестораны «Макдоналдс» в Нижнем Новгороде закрылись в середине марта, но уже в июне открылся его российский аналог под названием «Вкусно – и точка». В меню сохранилось большинство позиций. Сейчас в Нижегородской области работает более 20 ресторанов этой сети.

Открытие развязки на Циолковского

Одной из самых масштабных строек последних двух лет стала транспортная развязка на улице Циолковского, которую жители Сормовского района ждали несколько лет. Ее начали строить в 2020 году, а закончили в 2022-м. Торжественное открытие развязки протяженностью чуть более 1,5 километра состоялось в начале июня.

Новой развязки на Циолковского ждали все жители Сормова. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- Это один из крупнейших транспортных проектов, реализация которого стала возможной в рамках 800-летия Нижнего Новгорода, - отметил на церемонии открытия губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Транспортная развязка решит проблему ежедневных пробок на железнодорожном переезде, который фактически отделял от остальных районов города почти 50 тысяч сормовичей.

Открытие пакгаузов

В этом году на Стрелке завершилась реконструкция пакгаузов, а вернее, их приспособление под современное использование. В одном из павильонов теперь располагается концертный зал, ставший еще одной площадкой Нижегородского оперного театра, в другом – художественная галерея. Теперь здесь проходят концерты и выставки.

Пакгаузы – ажурные металлические конструкции, которые были построены к Всероссийской промышленно-художественной выставке 1896 года и являлись частью главного выставочного павильона. В начале XX века конструкции перенесли в порт на Стрелку, где использовали в качестве основы для строительства складов. И только в 2015 году выяснилось, какую ценность скрывают эти старые неказистые постройки, когда внутри обшарпанных кирпичных стен были обнаружены ажурные металлические конструкции XIX века. В итоге их избавили от уродливой кирпичной оболочки, провели противоаварийные работы, обработали от коррозии, приблизив цвет пакгаузов к натуральному оттенку темного металла дореволюционных конструкций. Пакгаузы получили статус объекта культурного наследия регионального значения.

В этом году на Стрелке завершилась р онструкция пакгаузов, а вернее, их приспособление под современное использование. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Недавно нижегородские пакгаузы стали лауреатом международной архитектурной премии «Золотой Трезини» в номинации «Лучший реализованный проект реставрации», а также победили в премии «Сделано в России» в номинации «Креативные пространства».

Лесные пожары

Минувшее лето в Нижегородской области выдалось жарким и засушливым – по крайней мере, вторая его половина. К сожалению, даром это не прошло: практически весь август в Воротынском районе бушевал крупный лесной пожар. Тушение проходило с большими трудностями: мешали то ветер, то непроходимые болота. В самый пик с огнем боролись свыше 900 человек, они круглосуточно дежурили на месте и не допускали распространения огня на населенные пункты и в сторону нефтепровода.

Лесной пожар в Воротынском районе тушили с помощью авиации. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Особая борьба шла за поселок Кузьмияр, который находился всего в десятке километров от опасной зоны. В поселке из-за дыма больше двух недель не было видно солнца, а запах гари мешал местным жителям нормально дышать. В регионе был объявлен режим ЧС, власти подготовили транспорт для эвакуации жителей Кузьмияра, но, к счастью, до этого не дошло. Пожар удалось потушить лишь 1 сентября. Площадь, пройденная огнем, превысила 6 тысяч гектаров.

Транспортная реформа в действии

23 августа в Нижнем Новгороде запустили новую транспортную схему, которую специалисты разрабатывали на протяжении последних лет. Планировалось, что новая маршрутная сеть решит все накопившиеся транспортные проблемы города: долгое ожидание автобусов, нехватку транспорта и водителей, дублирующие маршруты и «гонки» на дорогах. Некоторые маршруты были отменены, какие-то – урезаны или изменены. В маршрутках заработала оплата транспортными картами. Однако система оказалась не готова к переходу на новый формат из-за большого дефицита водительских кадров: обеспечивать бесперебойную или хоть сколько-нибудь стабильную работу городского транспорта оказалось некому. В «Нижегородпассажиравтотрансе» на тот момент работали лишь 878 водителей, а надо было – 1431. В результате нижегородцы до сих пор жалуются на долгое ожидание автобусов, из-за чего на остановках скапливается много людей, которые не могут влезть в подошедший транспорт. В декабре нижегородцы создали петицию с требованием отменить новую транспортную схему, на что в Центре развития транспортных систем Нижегородской области напомнили, что сейчас она продолжает работать в тестовом режиме и постоянно корректируется в соответствии с запросами.

Автобусы зачастую набиваются так, что уехать просто невозможно. Фото: Соцсети

Кстати, еще одна новость года, касающаяся транспортной сферы, – повышение проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода до 35 рублей при расчете наличными.

Победа нижегородки в конкурсе «Краса России»

Самым заметным событием нижегородской фэшн-индустрии в уходящем году стала победа 19-летней Дарьи Луконькиной в федеральном конкурсе красоты «Краса России». 5 октября Дарья победила на региональном конкурсе «Мисс Нижний Новгород», а уже спустя 20 дней отправилась в Сочи представлять наш город на «Красе России». За титул главной красавицы страны боролись представительницы 51 региона. Однако лучшей была признана 19-летняя участница из Нижнего Новгорода Дарья Луконькина.

Дарья Луконькина стала Красой России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дарья учится в Мининском университете, а в свободное от учебы время работает моделью, занимается организацией детских праздников, а также танцует в группе поддержки хоккейного клуба «Торпедо». Теперь девушка будет представлять Россию на конкурсе «Мисс Земля -2023».

Завершение строительства «Школы 800»

Под конец года нижегородцы получили еще одно радостное известие: долгожданная «Школа 800» в Верхних Печерах наконец достроена и официально введена в эксплуатацию. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин во время прямой линии с жителями региона 23 ноября.

Глеб Никитин заверил, что обучение в «Школе 800» будет бесплатным. Возможность там учиться получат школьники со всего города, так как это уникальный объект для региона.

Открытия школы 800 ждали более двух лет. Фото: Юлия ГОРШКОВА

- Конечно, это не платная школа. Это школа, работающая по принципам общеобразовательной организации. Но это уникальный для страны объект, и востребованность его очень велика, - отметил губернатор.

Строительство учебного корпуса «Школы 800» на 1500 мест в Верхних Печерах длилось больше двух лет, сроки сдачи ее неоднократно переносились. Сейчас учреждение проходит лицензирование, которое должно завершиться к концу года. А уже с 27 февраля в «Школе 800» планируется начать обучение.

Вновь обретенная сестра Натальи Водяновой

В ноябре на весь мир прогремела новость о том, что знаменитая супермодель Наталья Водянова разыскала сестру спустя 22 года. Дженнифер Бернс, которую в 2000 году удочерила пара из США, появилась на свет в Нижнем Новгороде под именем Маша – об этом Наталья Водянова рассказала в интервью американскому журналу Vogue. Однако из-за тяжелого материального положения (мать Натальи Лариса Кусакина в одиночку тянула троих дочерей, одна из которых страдает тяжелой формой аутизма) малышку пришлось оставить в роддоме.

Наталья Водянова нашла сестру спустя 22 года. Фото: Соцсети

Ее удочерила американская семья, которая, судя по всему, не скрывала этого факта от девочки. Уже во взрослом возрасте Джен прошла генетическое исследование и зарегистрировалась в системе поиска родственников по ДНК. Там же были данные и Натальи Водяновой, которая долгие годы мечтала найти сестру. После того, как система выдала совпадение, девушки смогли встретиться.