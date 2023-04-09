Сухая трава горела в Новинках на площади 800 квадратных метров

Два пала сухой травы зафиксированы в Новинском сельсовете ФОТО: глава Приокского района Михаил Шатилов

Два пала сухой травы зафиксированы в Новинском сельсовете Нижнего Новгорода утром 9 апреля. Пожары тушили в посёлке Кудьма и у ЖК «Акварель». Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает глава Приокского района Михаил Шатилов.

Как отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, с 8.30 привлекались пожарные для ликвидации загорания травы на площади 800 квадратных метров.

Михаил Шатилов, в свою очередь, напоминает, что поджог травы запрещен, как и разведение открытого огня. Он просит граждан не забывать об этом, ведь по ветру огонь распространяется в одно мгновение.

– Я всех настоятельно прошу соблюдать правила пожарной безопасности. Давайте будем сознательными. Не нужно допускать таких случаев, они всегда приводят к жертвам и потерям, – пишет на странице глава Приокского района.

Ранее мы сообщали о жутком пожаре, полыхавшем в Дивеевском районе Нижегородской области 7 апреля. Горело поле на площади 17 гектаров.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен