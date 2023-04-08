Пожар на площади в 17 гектаров полыхал в Дивееве 7 апреля

В Дивееве загорелась сухая трава ФОТО: Вера Коробкова

Жуткий пожар полыхал в Дивеевском районе Нижегородской области 7 апреля. Горело поле на площади 17 гектаров. Заявление о горении сухой травы поступило в диспетчерскую службу в 20.15, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Очевидцы рассказывают в социальных сетях, что пожар начался за объездной дорогой, а искры быстро разносил ветер. Проезжавшие мимо полыхавшего пламени автомобилисты присоединялись к тушению пожара.

– Всего для ликвидации последствий пожара было задействовано 5 единиц техники и 21 человек личного состава, – отмечают в ведомстве.

Причиной пожара в Дивееве, по данным спасателей, стало неосторожное обращение с огнем.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем ФОТО: Вера Коробкова

Как отмечают представители ГУ МЧС России по Нижегородской области, за прошедшую неделю в регионе произошло 34 возгорания сухой травы на площади более 57,5 гектаров. 6 апреля было зарегистрировано 15 таких пожаров.

Напомним, в Нижнем Новгороде первый в этом году пал сухой травы был зафиксирован днем 6 апреля. Инцидент произошел около Мещерского озера.

– Наибольшую опасность представляют случаи сжигания травы в близи строений. В прошлом году в результате перехода огня было уничтожено и повреждено 7 домов и 8 иных строений. Травмирован 1 человек, – напоминают в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Спасатели рекомендуют нижегородцам не рисковать жизнями и имуществом и не разжигать костры, даже если предприняты все меры предосторожности.

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