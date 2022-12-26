Фестиваль вертепных театров прошел в Нижнем Новгороде 25 декабря

Фестиваль вертепов прошел в Нижнем Новгороде. Фото: Мария СОРОКИНА

В минувшее воскресенье в Нижнем Новгороде прошел фестиваль вертепных театров. Событие было связано с празднованием католического Рождества, которое ежегодно приходится на 25 декабря, в то же время представители иных культур и конфессий в это время радуются приближению Нового года и тоже активно принимают участие в тематических мероприятиях. Естественно, фестиваль, организованный в Студеном квартале (напротив Церкви Успения Пресвятой Девы Марии), собрал большое количество посетителей.

Сегодня не каждый знает, но вертеп — это такой маленький кукольный театр, который был завезен в нашу страну в конце XVII — начале XVIII веков. Сцена представляет собой деревянный двухэтажный ящик, богато украшенный, зачастую имеющий ставни, шторки и потайные отделения. Такая сцена была установлена и здесь, правда, всего одна. Театры сменялись один за другим, а зрителям едва ли хватало мест на соломенных тюках перед сценой.

Посетителям с трудом хватало места перед сценой. Фото: Тг-канал Глеба Никитина.

Первой по традиции показали рождественскую постановку про царя Ирода, который узнал о рождении Христа и решил избавиться от всех младенцев в Вифлееме.

Фрагмент постановки про царя Ирода. Фото: Тг-канал Глеба Никитина.

За свои злодеяния царь поплатился жизнью. Следом была представлена социально-бытовая сатира. Самых маленьких зрителей особенно рассмешила непослушная Антонова коза.

Нижегородцам показали несколько различных представлений. Фото: Мария СОРОКИНА

Между представлениями зрителям предлагали согреться и исполнить вместе с актерами рождественские частушки на разных языках — русском, английском, испанском, итальянском и других. Пение сопровождалось игрой на различных инструментах — лютне, колокольчиках, деревянных трещотках. Для тех, кому и песни с плясками не помогли согреться, в специальном павильончике продавали чай и кофе. Еще можно было посетить концерт органной музыки и сделать тематические фото на территории квартала, богато украшенного праздничной иллюминацией.

Праздничные мероприятия проводились и в квартале Церкви Трех Святителей. Красочными фотографиями из «Заповедных кварталов» поделился в своем Телеграм-канале глава региона Глеб Никитин.

- В квартале церкви Трёх Святителей (Короленко, 17) сегодня развернулась настоящая Рождественская ярмарка. В праздничные дни «Заповедные кварталы» проведут новогодний фестиваль: мэппинг-шоу, праздничная иллюминация, фотозоны, маркет и многое другое! - рассказал губернатор.

В квартале Церкви Трех Святителей тоже было много интересного. Фото: Тг-канал Глеба Никитина.

К слову, в праздничные дни нижегородцев и гостей города ожидает еще много интересного. Полную программу празднования Нового 2023 года в нашем городе смотрите в материале «КП-Нижний Новгород».