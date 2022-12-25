Пострадали ребенок и три женщины: Автобус выехал на «встречку» и столкнулся с такси в Нижегородской области

Пассажирский автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Шестилетний ребенок и три женщины пострадали в ДТП в Нижегородской области утром 25 декабря. В городе Бор на улице Санаторная рейсовый микроавтобус «ГАЗель» столкнулся с автомобилем такси марки Renault. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным ведомства, пассажирский автобус выехал на встречную полосу, в результате чего и произошло столкновение с иномаркой. В аварии пострадали четыре человека.

На место ДТП выехала скорая медицинская помощь.

– Все пострадавшие доставлены в Борскую ЦРБ, – сообщает в своем телеграм-канале заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

В ДТП получил травмы шестилетний мальчик. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и тупая травма живота. Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

У пострадавшей 36-летней женщины врачи обнаружили травмы головы, ушибленную рану голени. Ее состояние оценивается как среднее тяжкое.

В аварии пострадали еще две женщины: одной 45 лет, другой 53 года. Первая женщина получила ушиб локтевого сустава, вторая – ушиб коленного сустава.

После столкновения автобус, вероятно, развернуло, и он оказался на обочине. Иномарка осталась посреди дороги. У автобуса разбит передний бампер. Иномарка также понесла ущерб: поврежден передний бампер, смяты капот и часть кузова.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции работают над установлением всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Ранее мы сообщали об аварии на трассе М-7 в районе Дзержинска. Там 20 декабря столкнулись туристический автобус, фура и «ГАЗель». В результате этого пострадали два пассажира автобуса, им потребовалась медицинская помощь.

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