Нижегородка Ксения Горячева победила в шоу «Новые танцы» на ТНТ

Ксения Горячева из Нижнего Новгорода стала абсолютной победительницей второго сезона проекта «Новые танцы» ФОТО: Предоставлено ТНТ Нижний Новгород

Ксения Горячева из Нижнего Новгорода стала лучшей в категории «Соло» и абсолютной победительницей второго сезона проекта «Новые танцы». Финал шоу показали в вечернем эфире телеканала ТНТ 24 декабря.

Танец, который исполнила девушка в финале, был нежным, чувственным, но в то же время демонстрировал смелость и силу. В своем номере Ксения Горячева показала не только красоту и органичность движений, но и серьезную работу, которую она проделала.

Танец, который исполнила девушка в финале, демонстрировал смелость и силу ФОТО: Предоставлено ТНТ Нижний Новгород

Финальное выступление нижегородки сопровождал трек Ксении Минаевой «На ощупь». Эта композиция стала своего рода откровением финалистки и неотъемлемой частью передаваемого настроения.

Финальное выступление нижегородки сопровождал трек Ксении Минаевой «На ощупь» ФОТО: Предоставлено ТНТ Нижний Новгород

Танец Ксении Горячевой, который держал в напряжении, не оставил равнодушным ни зрителей, ни жюри.

После выступления Ксении приглашенный на проект гость Азамат Мусагалиев рассказал, что увидел в номере то, как девушка относится к танцам, то, как для нее это важно.

Член жюри шоу «Новые танцы» Мигель отметил, что номер Ксении Горячевой был очень сильным и хорошо оформленным.

– В жизни каждого артиста есть тот истинный момент, золотое сечение, когда нет ни малейшей претензии, одно восхищение, потому что перед тобой ограненный, кристально чистый талант. И сегодня на этой сцене из 4 участников я вижу, что этот момент истины принадлежит вот этому артисту, – отметила член жюри Татьяна Денисова во время голосования.

В финале шоу за Ксению Горячеву отдали свои голоса Татьяна Денисова и Мигель. Приглашенный гость Азамат Мусагалиев проголосовал за команду DS Crew.

Так, голоса от жюри в пользу Ксении Горячевой составили 15 процентов. Еще 55 процентов голосов нижегородка получила от зрительного зала.

55 процентов голосов нижегородка получила от зрительного зала ФОТО: скрин видео выпуска шоу «Новые танцы»

Корреспонденту «КП- Нижний Новгород» удалось связаться с победительницей. Ксения призналась, что каждый шаг при подготовке к финалу давался непросто, особенно тяжело шел выбор композиции.

– Ты понимаешь, что у тебя нет шанса на ошибку, и, наверное, первая ступень была самой сложной – это момент выбора музыки, – рассказала танцовщица «КП – Нижний Новгород». – Я долго не могла определиться, что мне нужно танцевать, потому что это то, что будет задавать в целом тон. Когда я нашла трек Ксении Минаевой, когда ее услышала, я поняла, что это точно то, что должно сопровождать меня в финале, потому что это абсолютно идентично передает философию и моё мировоззрение и моё видение на творчество и на танец, то о чём я говорила. Как только я выбрала трек, все начало складываться наилучшим образом относительно постановки, относительно визуальной картинки и всё мне это очень сильно помогало ощущать, что я двигаюсь в правильном направлении.

Ксения призналась, что каждый шаг при подготовке к финалу давался непросто ФОТО: Предоставлено ТНТ Нижний Новгород

Следует помнить, что Ксения отнюдь не новичок в «Танцах» и хорошо знакома аудитории. Она уже принимала участие в подобных танцевальных шоу, и дважды выходила в финал популярного проекта. Так, в 2020 году тогда еще 19-летняя Ксюша всех удивила эффектным номером в костюме богомола, а в финале 2021 года продемонстрировала качественный контемп, которым буквально поразила жюри.

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В выходные на телеканале ТНТ в эфир вышел 17 выпуск шоу, в котором нижегородка шокировала жюри своим эффектным танцем с обилием сложных для исполнения элементов. Этот номер девушка поставила сама (подробности).

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– Этот проект стал для меня следующей ступенькой для самореализации, – призналась Ксения (подробности).