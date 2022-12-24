Иномарка влетела в отбойник и собрала три машины: стали известны подробности массового ДТП с тремя погибшими в Нижнем Новгороде

Появились подробности страшного ДТП на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Стали известны подробности жуткого ДТП, унесшего жизни трех человек в Нижнем Новгороде вечером 23 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Напомним, вчера на Мызинском мосту столкнулись фура и несколько легковых машин. Три человека погибли на месте, пятеро были доставлены в больницу. По предварительной информации МВД, виновником аварии стал 22-летний водитель «Дэу Нексия».
- На спуске он не справился с управлением, машина влетела в отбойник, после чего столкнулась с автомобилями «Мазда СХ-5» и «Чери Тиго». Последняя в свою очередь ударила груженый автовоз «Скания», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Водитель и пассажир «Дэу Нексия» погибли сразу на месте, также авария унесла жизнь пассажира «Чери Тиго».
Фото: Прокуратура Нижегородской области
Водитель и пассажир «Дэу Нексия» погибли сразу на месте, также авария унесла жизнь пассажира «Чери Тиго». Они скончались от полученных травм до приезда скорой помощи. Пострадали пять человек, среди них трехлетний мальчик - все они были доставлены в больницу.
Ребёнок был госпитализирован в детскую областную больницу Нижнего Новгорода с сотрясением головного мозга и гематомой височной области. Он находится в нейрохирургическом отделении. Мама малыша и другие пострадавшие доставлены в клиническую больницу имени Семашко.
Три женщины получили закрытую черепно-мозговую травму.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Три женщины получили закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшая 32-х лет получила перелом предплечья, ее состояние оценивается средней степенью тяжести. Женщина 33-х лет доставлена в больницу с перелом левой плечевой кости, ее состояние тоже оценивается средней степенью тяжести. Еще одна женщина 30-ти лет получила перелом таза, она находится в тяжелом состоянии. Пострадавший мужчина был осмотрен врачами, но от госпитализации отказался.
Первая помощь прибыли на место аварии через 9 минут 12 секунд.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
На месте ДТП работали 3 бригады экстренного реагирования областного Центра медицины катастроф и 2 бригады скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода. Первая помощь прибыли на место аварии через 9 минут 12 секунд, но три человека были уже мертвы.
В настоящее время Госавтоинспекция проводит необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства страшного ДТП на Мызинском мосту.
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