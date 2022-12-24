Фото страшного ДТП с тремя погибшими в Нижнем Новгороде появилось в сети

На Мызинском мосту столкнулись две легковушки и фура. Фото: Прокуратура Нижегородской области

Фото с места массового ДТП на мосту в Нижнем Новгороде, где погибли три человека, появились в сети. Снимки опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС, а также прокуратура области.

В аварии погибли три человека. Фото: Прокуратура Нижегородской области

Страшная авария произошла около 22 часов в пятницу на Мызинском мосту: там столкнулись фура и две легковушки. По предварительной информации, одна из легковушек, следуя в сторону заречной части города, вылетела на встречку и совершила столкновение с несколькими машинами.

От удара машины превратились в груду металла. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На опубликованных кадрах видно, что одним из участников аварии стала фура Scania. Легковушки от удара превратились в груду искореженного металла – так, что людей пришлось вырезать оттуда спасателям.

Четверо пострадавших в больнице. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Силами сотрудников МЧС и специалистов аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода проводилось деблокирование из автомобилей,- сообщили в региональном управлении ГУ МЧС России.

Спасателям пришлось вырезать людей из искореженных машин. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В результате три человека погибли до приезда «скорой», еще пятеро были доставлены в больницу, среди них ребенок. В областной больнице им. Семашко сейчас находятся трое женщин в возрасте от 30 до 33 лет, одна из них в тяжелом состоянии, врачи оказывают всю необходимую помощь, мобилизованы дополнительные бригады медиков. О состоянии пострадавших в ДТП рассказали в региональном минздраве.

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