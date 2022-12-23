Нижний Новгород стал Молодежной столицей России. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижний Новгород официально признан Молодежной столицей Россией. Такие итоги конкурса озвучили на премии «Время молодых».

- Нижний Новгород - Молодёжная столица России! Спасибо каждому за поддержку и ваши голоса за Нижний, - обратился к нижегородцам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

К слову, именно столица Приволжья стала победителем и народного голосования, проводившегося на сайте «Дом молодежи». За Нижний Новгород проголосовали свыше 108 тысяч человек. Все остальные регионы заметно уступали. Итоги народного голосования были подведены еще в начале декабря. После этого свое слово должны были сказать представители экспертного сообщества. Как оказалось, их оценка совпала с результатами голосования.

- Победа в конкурсе Росмолодежи означает, что в будущем году в нашем городе будут реализованы новые интересные проект, - уверена министр образования Нижегородской области Ольга Петрова. - .Молодежь – это будущее нашей страны, Нижний Новгород – столица будущего, город открытий и побед.

Стоит отметить, что за это звание боролись еще шесть городов. До последнего борьба шла между Нижним Новгородом и Владивостоком.

- На торжественной церемонии вручения премии молодёжных достижений «Время молодых» сначала назвали двух претендентов по итогам всех этапов конкурса – и ими стали Владивосток и Нижний Новгород, - рассказала глава Росмолодежи Ксения Разуваева. - Поэтому лауреаты премий, которые прошли в стенах Дома молодёжи, вышли на сцену и сами проголосовали за «Молодёжную столицу России».