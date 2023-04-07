Требовал выпивки и выхватывал поднос у стюардессы: Стали известны подробности дебоша экс-главы ВПК Красовицкого, устроенного на борту самолета в Нижнем Новгороде

Самолет вылетел в Москву с задержкой на 32 минуты. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Вечером 6 апреля изрядно подвыпивший мужчина устроил дебош на борту самолета, вылетающего из Нижнего Новгорода в Москву. Все началось с того, что пассажир начал ругаться, сыпать угрозами и оскорбление. Вскоре его поведение привлекло внимание не только сидящих рядом людей, но и членов экипажа. Подоспевшие стюардессы заметили, что мужчина пьян и в соответствии с инструкцией решили высадить мужчину из самолета. Вскоре выяснилось, что дебошир оказался довольно известным человеком.

- Экс-гендиректора «Военно-промышленной компании» Александра Красовицкого сняли с рейса в Нижнем Новгороде, - сообщает телеграмм-канал Baza. - - Когда бортпроводники сделали Красовицкому замечание, он стал оскорблять их и угрожать. Экипаж вызвал полицейских, но и на сотрудников полиции посыпались угрозы. В итоге сильно покачивающегося Александра вывели с рейса. Вместе с ним, покачиваясь, борт покинули ещё двое — нынешний гендиректор «Военно-промышленной компании» Сергей Васютин, а также некая женщина.

Правоохранительные органы пока никак не комментируют ситуацию. Однако подробностями инцидента поделились в авиакомпании «Россия», осуществлявшей рейс из Нижнего Новгорода в Москву.

- После окончания посадки один из пассажиров в грубой форме начал требовать предоставить ему алкоголь, выхватывал из рук бортпроводников поднос с алкоголем, предназначенный для других путешествующих, он нецензурно выражался, хватал за руки бортпроводников, обслуживающих рейс, грозился их уволить. Экипажем был составлен рапорт. Пассажир был передан правоохранительным органам в аэропорту Нижнего Новгорода, - рассказали «КП-Нижний Новгород» в пресс-службе авиакомпании.

Из-за инцидента самолет пришлось задержать на 32 минуты, после чего он благополучно вылетел в столицу. Остальные подробности происшествия сейчас выясняются.