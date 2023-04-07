Спорт сближает

Товарищеская встреча по волейболу положила начало дружбе студентов Арзамасского приборостроительного колледжа имени П.И. Пландина и команды Молодежного совета АО «АПЗ».

31 марта в спортивном зале колледжа собралось четыре любительских молодежных команды – две студенческие и две заводские. Спортсмены сыграли четыре матча. Это первое подобное мероприятие в истории дружбы и взаимодействия АПЗ и АПК. Волейбол выбран не случайно: это одна из самых популярных командных игр в студенческой и молодежной среде.

– Спортивное мероприятие направлено на профориентацию студентов АПК. Мы хотели показать, что завод – это не только планы и производство, но и разносторонняя интересная деятельность, активный образ жизни. У нас получилось приятное общение в неформальной обстановке. Надеюсь, мы и дальше будем дружить и вместе проводить время весело и с пользой, – говорит Дмитрий Шмаков, инженер-программист отдела главного конструктора, заместитель председателя Молодежного совета.

Любители спорта показали хорошее умение владения мячом и отличную физическую подготовку. С первых минут разгорелась увлекательная борьба. Ни одна из команд не хотела уступать, ребята достойно сражались за победу.

– Товарищеская встреча организована для того, чтобы наши ребята по окончании колледжа с удовольствием шли на предприятие, зная его корпоративную культуру и молодежную политику, – отметил заместитель директора по воспитательной работе АПК Александр Апарин. – Планируем проводить подобные товарищеские встречи и по другим видам спорта. В ближайшее время устроим турнир по мини-лапте.

Несмотря на спортивное противостояние команд, на площадке царила дружеская атмосфера. Волейболистов активно поддерживали болельщики.

Любители спорта показали хорошее умение владения мячом и отличную физическую подготовку

Первое и третье место товарищеского турнира заняли команды МС-2 и МС-1 соответственно. На втором месте – команда колледжа ПР-241. Победители и призеры турнира награждены подарками – волейбольными мячами и сеткой.

Мнения

Артем Малышев, студент АПК 1 курса:

– Многие ребята в АПК занимаются волейболом, нам хотелось показать неплохой уровень игры, и у нас это получилось. Сегодня познакомился с заводскими ребятами, понял, что на предприятии много молодежи. Думаю, придя на завод, смогу быстро освоиться.

Андрей Горенков, слесарь МСР цеха №57, студент 4 курса АПК:

– Всего полгода работаю на АПЗ, параллельно учусь в колледже по специальности «авиационные приборы». Недавно вступил в ряды МС по совету заводского друга Александра Линюшина. Поэтому сегодня уже играл за команду АПЗ. Мне на предприятии нравится: здесь созданы благоприятные условия для работы, мне комфортно.

Екатерина Ядрова

Фото Александра Барыкина