СГ на экспорт

В марте Арзамасский торговый дом отгрузил партию промышленных счетчиков газа на одно из предприятий г.Душанбе (Таджикистан).

Расширение географии поставок продукции гражданского производства и увеличение в ней доли экспорта всегда было в приоритете АО «АПЗ». В период, предшествующий пандемии, экспорт продукции предприятия достигал четверти от общего объема отгрузки приборов гражданского назначения. COVID-19, санкции негативно повлияли на это направление работы. Тем не менее АПЗ продолжает присутствовать на традиционных для себя рынках сбыта. Наряду с основными странами-покупателями продукции предприятия – Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией – появилась еще одна – Таджикистан. Ранее в эту страну поставлялись счетчики воды, теперь впервые реализованы промышленные счетчики газа СГ16МТ.

– Такого рода поставки подтверждают статус нашего предприятия как одного из лидеров рынка приборов учета энергоресурсов в странах СНГ. Продвижение продукции АПЗ в ближнее зарубежье продолжится, – отметил заместитель директора ООО «Арзамасский торговый дом» Михаил Сурнин.

Фото: Пресс-служба АПЗ

По материалам ООО «Арзамасский торговый дом»