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Общество7 апреля 2023 9:38

Турнир по боксу состоялся при поддержке ЛУКОЙЛА

Соревнования проводятся с 1999 года
Турнир по боксу состоялся при поддержке ЛУКОЙЛА

Турнир по боксу состоялся при поддержке ЛУКОЙЛА

Более 350 спортсменов со всей России и стран СНГ принимают участие в XXIII традиционном международном турнире по боксу на призы ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Соревнования сейчас проходят в городе Кстово Нижегородской области.

Соревнования проводятся с 1999 года, за это время участие в них приняли 6820 боксеров. Двадцать третий турнир стал особенным. В этом году он посвящен 30-летию заводской детской спортивной школы бокса. Она была образована в 1993 году, а воспитанники ДШБ неоднократно становились призерами международных и всероссийских соревнований. 2023 год – юбилейный и для самого Нижегородского НПЗ, в августе предприятию исполняется 65 лет.

Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

БИЗНЕС-ПРЕСС