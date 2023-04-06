Уголовное дело возбуждено из-за обрушения дома в Кстовском районе Нижегородской области

Еще один дом обрушился 4 апреля. Фото: Прокуратура Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено по факту обрушения частного дома в деревне Караулово Кстовского района. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области, была проведена прокурорская проверка, которая выявила, что один из жилых домов на улице Новой с 2021 года начал разрушаться и являлся непригодным для проживания. При этом другие дома на этой улице также оказались под угрозой разрушения. В этих домах до сих пор живут люди.

- При этом должностными лицами администрации, несмотря на осведомленность о происходящих оползневых процессах в указанной местности, своевременные меры в целях предотвращения провалов грунта не приняты, - добавили в прокуратуре региона.

Напомним, история с оползнями в деревне Караулово тянется уже несколько лет. В 2021 году один дом буквально разорвало пополам из-за схода грунта. Районный глава тогда поделился своим мнением в соцсетях и назвал произошедшее не иначе, как «Караул в Караулово».

Жителям предложили маневренный фонд. В зоне обрушения ввели режим ЧС, который действует по сей день. Удалось определить даже причину возникновения оползней и подготовить проект противооползневых мероприятий. Однако дома продолжали рушиться, проблема для жильцов так и оставалась нерешенной.

4 апреля на улице Новой вновь обрушился дом, его хозяйка лишилась единственного жилья. Теперь ей приходится ютиться с родственниками.

К слову, в настоящее время ведутся работы по определению источника финансирования для реализации проекта по укреплению склонов. Когда рабочие приступят к его реализации — не сообщается.