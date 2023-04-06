Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Нижегородской области. Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил с рабочим визитом Нижегородскую область, где проверил, как предприятия ОПК выполняют государственный оборонный заказ. Об этом 6 апреля сообщается в телеграм-канале минобороны.

Глава российского военного ведомства проинспектировал заводы, которые выпускают боеприпасы различных видов, в том числе артиллерийские и авиационные снаряды. Руководители предприятий доложили Шойгу о том, что в последние месяцы был существенно увеличен объем выпускаемой продукции, ведется работа по наращиванию производственных мощностей заводов.

Шойгу посетил цеха нижегородских предприятий ОПК. Фото: Минобороны РФ

В ходе визита Сергей Шойгу провел совещание с руководителями нижегородских предприятий оборонно-промышленного комплекса, где обратил особое внимание на необходимость строгого соблюдения графика гособоронзаказа.

Отметим, что в Нижегородской области работают десятки предприятий оборонно-промышленного комплекса. Они производят не только оружие и боеприпасы, но и продукцию для обеспечения военной безопасности, радиолокационную аппаратуру, геодезические и навигационные приборы и прочее. Ранее сообщалось, что восемь таких компаний попали под санкции Украины на десятилетний срок.