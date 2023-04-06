Новые школы, экзамены и детские лагеря: В министерстве образования ответили на вопросы нижегородцев

В Нижегородской области прошло областное родительское собрание. Фото: Иван Макеев

За последние годы областные родительские собрания уже стали доброй традицией для региона. Строительство новых школ, летняя оздоровительная кампания, проведение экзаменов – на самые главные вопросы нижегородцев ответили заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов и и.о. регионального министра образования и науки Ирина Кизилова.

Об экзаменах

В Нижегородской области уже полным ходом идет подготовка к экзаменам в школах. И одной из мер подготовки станет обучение педагогов.

- Технологии сдачи экзаменов у нас каждый год совершенствуются, но появляются высокотехнологичные экзамены, к которым педагогам и организаторам нужно тщательно готовиться. Для этого идет подготовка техники, проводятся тренировки с участием детей и без их участия. Это гарантирует, что в период проведения экзаменов техника будет работать без сбоев, а организаторы будут хорошо знать, что и как делать, - отметила Ирина Кизилова.

- Особенно большое внимание уделяется тому, как себя вести в нестандартных ситуациях и форс-мажорах. Сейчас идет масштабное обучение всех организаторов, начиная с членов комиссии и заканчивая организаторами вне аудитории. Здесь требования федерального уровня – чтобы 100% участников прошли обучение.

Кроме того, чтобы погрузить родителей и детей в этот процесс, на территории Нижегородской области проходила всероссийская акция «Сдаем вместе», в которой приняли участие 900 родителей. Здесь они смогли сами попробовать сдать экзамены и испытать это на себе.

О выпускных

Вслед за экзаменами идет не менее важный, но куда более приятный вопрос – организация выпускных вечеров. И тут нижегородцам еще раз напомнили, что все эти вопросы остаются в ведении родителей.

- Если мы будет рассматривать организацию торжественных мероприятий, то миссия школы – провести праздник для детей. Школы должны провести вручение аттестатов в торжественной обстановке с поднятием флага и звучанием гимна. А вот организация банкета – это уже уровень родительского комитета, - заверил глава департамента образования администрации Нижнего Новгорода Владимир Радченко. - Объединяясь в группы, родители сами выбирают формат проведения выпускных вечеров. Учителя этого касаться не должны. Но при этом школы должны знать, где будут находиться дети. По городу и по каждому муниципалитету собираются сведения о местонахождении детей, чтобы обеспечить им безопасность.

О пушкинской карте

В последнее время много жалоб поступает на то, что ученики младших классов не могут воспользоваться Пушкинскими картами. Чтобы исправить ситуацию, из регионального бюджета по линии Минкульта на эти цели было выделено 20 миллионов рублей.

- На эти средства должны были либо театры приехать в муниципалитеты и показать спектакли детям, либо детей из разных районов должны были провести в театры и музеи Нижнего Новгорода. Но пока муниципалитеты не очень активно включились в эту работу. Эту работу нужно усилить, чтобы дети младшего возраста тоже могли ими воспользоваться, - заявил Давид Мелик-Гусейнов.

По данным министерства культуры, на данный момент 364 учреждения культуры принимают участие в Пушкинской карте. В программе мероприятий заявлено 1669 событий, на которые можно купить билеты. Свыше 300 тысяч билетов уже куплено.

- Мы видим, что молодежь ходит на эти мероприятия. Чтобы дети были лучше осведомлены о грядущих мероприятиях, сообщать о них должны будут советники директоров по воспитанию, - отметил заместитель губернатора.

О детских лагерях

Одновременно с этим в регионе продолжается и подготовка к летней оздоровительной кампании. На этот раз ограничения времен пандемии не повлияют на детский отдых.

- Летом в Нижегородской области планируется открыть больше тысячи лагерей. Свыше 220 тысяч детей планируют отдохнуть в детских лагерях. Это на 3,4% больше, чем в прошлом году. Это нас радует, - отметила Ирина Кизилова. - Финансирование выросло на 16% и составляет свыше 1,5 миллиардов рублей. Подготовка к летней оздоровительной кампании идет полным ходом.

А вот в плане возмещения оплаты на детский отдых нижегородцев ждут изменения. И к ним стоит подготовиться заранее.

- В этом году возмещение получат только те родители, которые направили заявки в районные комиссии по организации отдыха детей до сентября 2022 года. То есть в 2023 году компенсации получают родители за отдых детей до сентября 2022 года. Дальше история повторится – в 2024 году получат компенсации те, кто подадут заявки до сентября 2023 года, - рассказала и.о. министра. - Каждый муниципалитет самостоятельно определяет сумму компенсации в зависимости от категории граждан, на которых оформлено заявление. Процент возмещения в Нижегородской области составляет от 23 до 100%. Например, в Нижнем Новгороде и Кстове – от 50 до 80%, а в Дзержинске – от 50 до 90%.

О строительстве новых школ

Еще одним важным для области вопросом является открытие новых школ. В данный момент в регионе идет строительство 23 объектов.

- В Нижегородской области в 2023-2024 годах будет запущено 23 новые школы, - рассказал Давид Мелик-Гусейнов. – Вот запланированные на этот год: Фокинская школа (Воротынский район), школа в Семенове, учебный корпус на 1100 мест в Сормове на границе улиц Машинная и Победная, вторая школа в Дзержинске и школа на 1100 мест на Бору в районе Баталова 4. Также планируется открытие школы на 1100 мест на улице Козерадского в Выксе, школы в рабочем поселке Виля, общеобразовательной школы № 3 в Кстове на 800 мест и в поселке Большая Ельня. В этом же году должны быть запущены школа на 600 мест в Сарове, школа на улице Украинской, школа на 110 мест в микрорайоне Мончегорский, школа на 1500 мест в Дубенках, школа на 800 мест в Кузнечихе, школы на 1100 мест в Арзамасе и в Дзержинске. Все они должны быть построены в этом году. Не обязательно к 1 сентября, но до Нового года.

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