Украл жену соседа, возил по поселку и грозился перерезать горло: Пьяный неадекват устроил террор односельчанам в Нижегородской области

23-летнему нижегородцу, похитившему односельчанку и угрожавшему ее убить, дали 6,5 лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижегородской области вынесли приговор 23-летнему парню, который по пьяни устроил самый настоящий террор соседям по поселку. За несколько часов молодой человек совершил пять преступлений: похитил женщину, вынес двери двух квартир и угрожал убить двух человек. Подробности рассказали в региональном СУ СК России.

Все произошло в августе прошлого года в рабочем поселке Вознесенское. Что отмечал молодой человек среди рабочей недели, неизвестно, но к вечеру он был изрядно навеселе. Он находился в гостях, когда ему позвонили и сказали, что односельчанин стучится в его квартиру. Прыгнув в машину (!), парень подъехал к своему дому, но там уже никого не было. Разозлившись от такой «дерзости», он поехал к визитеру домой «с целью разобраться».

Однако дома соседа тоже не оказалось, поэтому обвиняемый, недолго думая, взломал дверь и зашел в квартиру, где разбросал все вещи, но хозяина так и не нашел. Парень оказался настойчивым и отправился дальше на поиски соседа – на этот раз он решил навестить его гражданскую жену, полагая, что оппонент у нее.

- Мужчина выбил дверь в квартиру и напал на сожительницу разыскиваемого, приставил к ее горлу нож и требовал, чтобы она указала место, где тот мог находиться, - рассказали в Следкоме.

К своему несчастью, женщина не знала, где ее возлюбленный, и это едва не стоило ей жизни. Налетчик, угрожая ножом, похитил ее, силой усадил в свою машину и несколько часов возил заложницу по поселку.

Наступила ночь, но пьяный неадекват никак не мог найти нужного ему односельчанина. Тогда под «раздачу» попал еще один сосед, которого подсудимый схватил, приставил нож к горлу и грозился убить. Остановить буяна смогли лишь сотрудники полиции, которые освободили женщину.

Приговором суда мужчине назначено 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.