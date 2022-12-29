Академия ЖКХ начала работать в Мининском университете

В декабре Академия ЖКХ начала в декабре работу в Мининском университете. Её задачаей является повышение квалификации уже действующих сотрудников ресурсоснабжающих компаний и предприятий коммунального хозяйства и обучение новых. Пилотным курсом, который прошли руководители и специалисты двух предприятий, стал курс по дисциплине “Пожарная безопасность”.

- Сфера жилищно-коммунального хозяйства сейчас испытывает большой дефицит в квалифицированных кадрах, - поделился ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Поэтому новый проект Мининского университета - Академия ЖКХ - призван помочь решить эту проблему. Обучение будет проводиться совместно с техникумами: часть программы будет реализовываться на их площадках, практическая же часть - в Технопарке. У нас есть слесарная мастерская, “Фабрика процессов”. В каждую образовательную программу мы включили блок, посвященный бережливому производству.

Обучение в Академии ЖКХ предполагает не только курсы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки и дополнительного образования, но и обучение по программам среднего профессионального образования.

- В Академии ЖКХ Мининского университета будут обучать по востребованным специальностям в секторе жилищно-коммунального хозяйства и промышленности, в числе которых электрогазосварщики, работники с газовым электрооборудованием и слесари-ремонтники, - рассказал руководитель Академии ЖКХ Денис Строгецкий.

В Мининском планируют также запуск творческих мастерских на базе Технопарка и обновление механической мастерской для подготовки механиков авто- и спецтехники. Обучение будет включать в себя модули по инновационной сварке, VR-технолологиям по моделированию процессов ЖКХ и промышленности.

В 2023 году Академия ЖКХ запустит образовательные программы по охране труда, промышленной безопасности, а также будет готовить операторов котельных, стропальщиков, электрогазосварщиков и слесарей КИПа.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина