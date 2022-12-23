Архитекторы сделали новогодние игрушки в виде нижегородских пакгаузов

Новогодняя игрушка в виде пакгауза. Фото: архбюро "Спич".

Специалисты столичного архитектурного бюро «Спич» решили оригинально подойти к украшению новогодней ели и создали игрушки в виде своих реализованных проектов. В списке их работ оказались Дворец водных видов спорта в Казани, стадион ВТБ Арена Парк, терминал аэропорта «Толмачево» и многое другое, но самое интересное, что в этот список попал и наш нижегородский объект.

- Сегодня в центре внимания мастерская Алексея Шубкина, архитекторы которой повесили на елку целых пять объектов, к воплощению которых имели самое непосредственное отношение. Диана Галлямова украсила зеленые ветви игрушкой в виде Нижегородских пакгаузов, - рассказали в архбюро.

Не сказать, что елочное украшение является точной копией металлических конструкций, ставших уже визитной карточкой Нижнего Новгорода. Все же схема расположения конструктивных элементов в оригинале более мудреная. Но даже в таком миниатюрном исполнении объекты выглядят вполне узнаваемыми и приятными глазу. Нет сомнений, что архитектор доволен проделанной работой.

- Пакгаузы — украшение нашего города и новогодней ёлки. Бюро «Спич» сделало игрушки в виде своих архитектурных проектов. По-моему, великолепная идея! - прокомментировал замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович в своем Телеграм канале.

Напомним, металлические конструкции являлись павильонами Всероссийской промышленной и художественной выставки, которая проходила в нашем городе в 1896 году. После этого конструкции стали распродавать и долгое время о них ничего не было слышно. Перед проведением ЧМ-2018 начались работы по преображению территории Стрелки и при сносе портовых пакгаузов обнаружились те самые конструкции. Павильонам решено было дать новую жизнь и начались работы по их приспособлению под современное использование. Причем новые пространства решили создать по щадящей технологии, не затрагивая сами конструкции. Этим летом работы были завершены и на Стрелке появились галерея и концертный зал. Реализованный проект настолько понравился нижегородцам и гостям города, что победил в народном голосовании, обогнав даже новые столичные пространства.

В итоге нижегородские пакгаузы получили сразу две премии - «Сделано в России», и «Золотой Трезини», а еще получили две награды Innovative Public Interior Award - лучший объект культуры и как «выбор года».