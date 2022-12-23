«Мне интересно всё новое»

18 декабря начальник цеха №49 АО «АПЗ» Евгений Семенихин отметил первый настоящий юбилей: ему исполнилось 50. В интервью он рассказал, как пришел в профессию, как осваивал «Радугу» и какой диплом подарили ему коллеги.

– Евгений Владимирович, каким был Ваш путь от школьной скамьи до завода?

– Я всегда увлекался техникой. Кораблики своими руками, машинки на собственном ходу, разборка-сборка велосипедов, мотоциклов, мотороллеров – в общем, у меня было настоящее мальчишеское детство. В школе №1, где я учился, любимыми предметами были математика и физика. После 8 класса пошел в приборостроительный техникум.

Самое памятное – производственная практика на Арзамасском приборостроительном заводе, за которую мы даже получали символическую зарплату. Проходили ее в магнитофонном цехе №30. Работал на конвейере: приклеивал клавиши к лентопротяжному механизму; сидел за пультами на участке регулировки плат для «Легенды-306».

После окончания «приборки» поступил в филиал МАИ. На 3 курсе преподаватель Николай Васильевич Волков пригласил меня лаборантом на кафедру авиационных приборов. Там разрабатывал и собирал стенды, вел лабораторные работы со студентами. В это же время стал подрабатывать: дома на балконе паял платы и перематывал трансформаторные катушки. По окончании института в 2000 году пришел на АПЗ в цех №37.

– Как складывался ваш профессиональный рост на предприятии?

– Меня определили на освоение установки «Радуга» – первой на заводе линии поверхностного монтажа. И у меня получилось. Стал работать на этой установке, подбирать режимы. Потом закупили современную установку «Мистраль», на нее мы перевели изготовление плат для изделий ИКОНЭТ, УСУ-1. Когда и она была освоена, пошел к начальнику цеха и попросился на другую, новую для меня работу. Стал инженером-электроником, а через год – начальникома техбюро. Работа технолога – «живая», и по мне – она одна из самых интересных.

Через пять лет перешел на электромеханический завод в эксплуатационно-ремонтный отдел заместителем, а потом начальником ЭРО. Позднее там меня назначили начальником бюро инновационных технологий.

– А потом Вы снова вернулись на АПЗ.

– Да, в 2010-м пришел в сборочный 49-й заместителем начальника цеха по технологической подготовке и отработал добрых десять лет. А год назад возглавил этот самый большой цех на АПЗ. Прибавилось ответственности и работы, а так все знакомо. К тому же у меня отличные помощники: замы молодые, боевые, опытный мастерской состав. А хорошая команда – это уже половина успеха.

– Кого считаете своим главным трудовым наставником и почему?

– Своего отца – Владимира Ивановича Семенихина. Его уже нет с нами, но мне и сегодня не хватает его отцовского слова и совета. Он был, как говорят, из простых, деревенских. Работал слесарем-сборщиком, инженером по оборудованию на разных предприятиях. Восемь лет назад пришел к нам в цех в группу механика. И здесь быстро завоевал авторитет как технически грамотный специалист. Всегда доброжелательный, с улыбкой, многие обращались к нему по профессиональным вопросам.

Начальников цехов, с которыми мне довелось работать, тоже считаю своими наставниками. Это Николай Алексеевич Вохмянин, Евгений Владимирович Шаронов, Александр Вячеславович Зюзин, Владимир Афанасьевич Солдатенков. Всегда учишься у своих руководителей, перенимаешь самое лучшее.

– Вы согласны с утверждением, что на производстве, как в спорте, должны быть дисциплина и порядок?

– Абсолютно согласен. Будет на высоте дисциплина – будет и результат. Производство должно работать как часы, во всем нужны четкость и порядок. Кстати, в прошлом году перед новогодними праздниками мне от коллектива цеха вручили диплом в номинации «Человек-дисциплина». Шуточная, конечно, награда, но коллектив попал в точку, а значит, понял мои требования.

– У вас вся семья заводская: жена Юлия Александровна – мастер в цехе №49, сын Сергей – инженер-технолог в сборочном 37-м. Ваши родные – ваши коллеги. Это помогает в работе?

– Безусловно, помогает. Жена работает на АПЗ с 2000 года. Я всегда чувствую ее поддержку. Дома, конечно, стараемся не говорить о работе, но не получается. Сын пошел по моим стопам – так же, как и я, начал работать в в техбюро цеха №37. Поступил в магистратуру. С нами советуется. Стараюсь тоже быть ему наставником, каким когда-то был мой отец.

– Как Вы отдыхаете? Опишите свой идеальный отпуск.

– Это поездка на море. С женой стараемся брать отпуск в одно время. Исколесили почти все наше черноморское побережье.

– С каким настроением встретили «золотой юбилей»?

– Спокойно. Надеюсь, что в жизни меня ждет еще немало интересного. Для меня важно двигаться вперед, к новому.

Ирина Балагурова

Фото Александра Барыкина