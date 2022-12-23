В гости с песней

Хор ветеранов АО «АПЗ» «Легенда» выступил перед жителями Арзамасского дома-интерната для престарелых и инвалидов «Ёлочка».

В доме-интернате проживает 111 человек, в их числе несколько беженцев с Донбаcса. В актовый зал пришли те, кому позволяет здоровье.

Перед концертом к присутствующим обратилась начальник отдела внешних связей и массовых коммуникаций АПЗ Оксана Скопцова:

– Дружбе Арзамасского приборостроительного завода и дома-интерната много лет. Сегодня специально для вас хор ветеранов под руководством Александра Мурашова приготовил праздничную программу со стихами и песнями. Пусть она станет хорошим подарком к Новому году.

Зрители тепло встречали известные композиции, хлопали и подпевали в такт, кто-то даже пустился в пляс. 24 концертных номера пролетели незаметно, каждый унес с собой хорошее настроение и положительные эмоции.

Вместе с творческими номерами приборостроители привезли для жителей дома-интерната сладкие подарки к чаю.

Познакомился с артистами и поблагодарил их за концерт директор социального учреждения Александр Варавин:

– Надеюсь, что это не последний ваш визит. Спасибо, что приехали и подняли настроение нашим подопечным. Рады дружить с вами дальше, ждем снова в гости!

Ветераны поблагодарили за теплый прием и запланировали приехать с концертом в «Ёлочку» в январские каникулы.

Наталья Глазунова

Фото автора