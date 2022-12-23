За честь инженера

В новом формате на Арзамасском приборостроительном заводе имени П.И. Пландина прошел IX конкурс профессионального мастерства «Инженер года» имени А.П. Червякова среди инженеров-конструкторов и инженеров-электроников.

Число участников по сравнению с прошлым годом значительно выросло: впервые к основной группе участников добавлены дополнительные категории.

– В первую очередь мы дали возможность поучаствовать и проверить свои силы рабочим, которые имеют среднетехническое образование или обучаются на последних курсах вуза, – пояснил главный конструктор – заместитель технического директора Александр Сагин. – Также мы пригласили к участию руководителей отдела главного конструктора – начальников КБ и их заместителей без ограничений по возрасту. Заняв руководящую должность, конструктор не должен почивать на лаврах, а быть примером своим коллегам и вести за собой.

По традиции конкурсное задание состояло из двух частей – теоретической и практической.

– Задания к конкурсу «Инженер года» мы составляем в течение года, – рассказал начальник КБ-4 ОГК Алексей Селищев, один из разработчиков задач и вопросов для инженеров-электроников. – Стараемся, чтобы они были интересными, и участники не просто повторяли курс вузовских знаний, но могли творчески поразмыслить, при этом хорошо разбирались в схемотехнике, новой элементной базе.

Подведение итогов и награждение состоялось 20 декабря в конференц-зале завода. Победители и призеры конкурса получили премии: за первое место 12000 рублей, за второе – 8500 рублей, за третье – 6000 рублей. А призеры в основных номинациях «инженер-конструктор» и «инженер-электроник» будут еще в течение 2023 года получать ежемесячную стипендию 5000, 4000 и 3500 рублей в зависимости от занятого места.

Комментарии

Антон Ерин, инженер-электроник ОГК:

– Шестой раз участвую в конкурсе, помогаю готовиться молодым конкурсантам. В этот раз было много не только новых участников, но и новых призеров, рад работать в таком талантливом коллективе. Благодарен инициативной любознательной молодежи за задаваемые интересные вопросы в ходе подготовки к конкурсу, ведь при поиске ответов на них знания становятся еще более структурированными. Конкурс однозначно способствует повышению профессионального уровня.

Сергей Кошкин, инженер-конструктор ОГК:

– Участвую второй раз и второй раз побеждаю, что очень приятно. После первого конкурса сдал на 3 категорию. Была мотивация подтвердить свой результат, доказать, что первая победа не случайна. И это удалось.

Победители и призеры конкурса «Инженер года-2022»

Инженер-конструктор:

1. Кошкин Сергей Владимирович

2. Шилов Александр Александрович

3. Самсонов Игорь Сергеевич

Инженер-электроник:

1. Ерин Антон Михайлович

2. Пчельников Матвей Александрович

3. Усов Демьян Владимирович

Инженер-конструктор среди руководителей КБ:

1. Шнайдер Олег Владимирович

2. Макарычев Дмитрий Юрьевич

Инженер-электроник среди руководителей КБ:

1.Бухвалов Игорь Вячеславович

2.Клещев Алексей Николаевич

Инженер-электроник среди других категорий работников:

1.Власов Илья Вячеславович

2.Котриков Илья Евгеньевич

Пресс-служба АПЗ

Фото Александра Барыкина и Натальи Глазуновой