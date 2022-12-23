За честь инженера
В новом формате на Арзамасском приборостроительном заводе имени П.И. Пландина прошел IX конкурс профессионального мастерства «Инженер года» имени А.П. Червякова среди инженеров-конструкторов и инженеров-электроников.
Число участников по сравнению с прошлым годом значительно выросло: впервые к основной группе участников добавлены дополнительные категории.
– В первую очередь мы дали возможность поучаствовать и проверить свои силы рабочим, которые имеют среднетехническое образование или обучаются на последних курсах вуза, – пояснил главный конструктор – заместитель технического директора Александр Сагин. – Также мы пригласили к участию руководителей отдела главного конструктора – начальников КБ и их заместителей без ограничений по возрасту. Заняв руководящую должность, конструктор не должен почивать на лаврах, а быть примером своим коллегам и вести за собой.
По традиции конкурсное задание состояло из двух частей – теоретической и практической.
– Задания к конкурсу «Инженер года» мы составляем в течение года, – рассказал начальник КБ-4 ОГК Алексей Селищев, один из разработчиков задач и вопросов для инженеров-электроников. – Стараемся, чтобы они были интересными, и участники не просто повторяли курс вузовских знаний, но могли творчески поразмыслить, при этом хорошо разбирались в схемотехнике, новой элементной базе.
Подведение итогов и награждение состоялось 20 декабря в конференц-зале завода. Победители и призеры конкурса получили премии: за первое место 12000 рублей, за второе – 8500 рублей, за третье – 6000 рублей. А призеры в основных номинациях «инженер-конструктор» и «инженер-электроник» будут еще в течение 2023 года получать ежемесячную стипендию 5000, 4000 и 3500 рублей в зависимости от занятого места.
Комментарии
Антон Ерин, инженер-электроник ОГК:
– Шестой раз участвую в конкурсе, помогаю готовиться молодым конкурсантам. В этот раз было много не только новых участников, но и новых призеров, рад работать в таком талантливом коллективе. Благодарен инициативной любознательной молодежи за задаваемые интересные вопросы в ходе подготовки к конкурсу, ведь при поиске ответов на них знания становятся еще более структурированными. Конкурс однозначно способствует повышению профессионального уровня.
Сергей Кошкин, инженер-конструктор ОГК:
– Участвую второй раз и второй раз побеждаю, что очень приятно. После первого конкурса сдал на 3 категорию. Была мотивация подтвердить свой результат, доказать, что первая победа не случайна. И это удалось.
Победители и призеры конкурса «Инженер года-2022»
Инженер-конструктор:
1. Кошкин Сергей Владимирович
2. Шилов Александр Александрович
3. Самсонов Игорь Сергеевич
Инженер-электроник:
1. Ерин Антон Михайлович
2. Пчельников Матвей Александрович
3. Усов Демьян Владимирович
Инженер-конструктор среди руководителей КБ:
1. Шнайдер Олег Владимирович
2. Макарычев Дмитрий Юрьевич
Инженер-электроник среди руководителей КБ:
1.Бухвалов Игорь Вячеславович
2.Клещев Алексей Николаевич
Инженер-электроник среди других категорий работников:
1.Власов Илья Вячеславович
2.Котриков Илья Евгеньевич
Пресс-служба АПЗ
Фото Александра Барыкина и Натальи Глазуновой