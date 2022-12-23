Дед Мороз и Снегурочка прилетели в Нижний Новгород на опытном образце нового самолета МС-21

Дед Мороз и Снегурочка прилетели в Нижний Новгород. Фото: Тг-канал Глеба Никитина.

Главный новогодний волшебник Дед Мороз и его внучка Снегурочка вновь посетили Нижний Новгород в пятницу, 23 декабря. Только в этот раз герои, без которых не обходится ни один Новый год, прибыли в наш город не на поезде и даже не на волшебных санях, а на опытном образце нового самолета МС-21. Чтобы с дедушкой и его внучкой в пути ничего не случилось, в течение всего полета их сопровождал глава региона Глеб Никитин.

Глава региона сообщил, что побывал в кабине пилота. Фото: Тг-канал Глеба Никитина.

- Впервые в жизни побывал в кабине пилота во время полета. Непередаваемые ощущения! - поделился эмоциями губернатор в своем Телеграм-канале, - Очень современная комфортабельная машина (мнение не только мое, но и Деда Мороза со Снегурочкой).

Дед Мороз и Снегурочка остались довольны самолетом. Фото: Тг-канал Глеба Никитина.

По словам Никитина, некоторые детали для этого самолета выполнены в нашем городе. Так, к примеру шасси изготовили на местном заводе «Гидромаш» и, судя по всему, работа была выполнена превосходно.

Шасси для этого самолета созданы в Нижнем Новгороде. Фото: Тг-канал Глеба Никитина.

- Сейчас идет программа импортозамещения, в работе над повышением уровня локализации также участвуют наши предприятия. Удачи нашим авиастроителям! - добавил Глеб Никитин.

Кстати, в 2023 году будет отмечаться 100-летие отечественной гражданской авиации. Самый первый авиарейс, положивший начало регулярному авиасообщению, состоялся в 1923 году. Воздушное судно успешно выполнило маршрут Москва-Нижний Новгород.