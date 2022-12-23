Названы обладатели премии «Лучшие в спорте-2022» в Нижнем Новгороде

В номинации "Спортивная команда года" победила "Норманочка". Фото: Мария СОРОКИНА

Лучших спортсменов и их тренеров чествовали в Нижнем Новгороде. Церемония вручения ежегодной премии «Лучшие в спорте» прошла в стенах футбольного стадиона на Стрелке. В большом помещении для проведения мероприятий собралось около ста участников действа, среди которых были сами спортсмены, их родственники, наставники, руководители профильных организаций и все причастные к спортивным заслугам региона в уходящем году.

В зале собралось около ста человек. Фото: Мария СОРОКИНА

Гостей церемонии встречали символы наступающего года — Кот и Крольчишка, а на столах ждали бокалы с шампанским.

На мероприятии гостей развлекали символы наступающего года. Фото: Мария СОРОКИНА

С приветственным словом к присутствующим обратился глава регионального Минспорта Александр Кононов:

С приветственным словом обратился министр спорта. Фото: Мария СОРОКИНА

- Дорогие друзья, коллеги! Всегда хочется сказать что-нибудь такое личное и, наверное, я в первую очередь скажу вам спасибо за тот год, который я провел вместе с вами. За ту помощь, которую вы мне оказали. За те советы, которые вы мне давали и за ту работу, которую мы с вами проделали. Год был непростой для всего российского спорта. Когда я посмотрел историю нашего спорта, понял, что для нас никогда не было простых лет. Всегда либо к чему-то готовились, либо чему-то противодействовали, либо объединяли вокруг спорта жителей страны. В этом году даже в условиях того, что мы с вами были отлучены от международных соревнований, мы все равно остались в плеяде лучших спортсменов.

Благодаря профессионализму тренеров и успехам их подопечных, по словам министра, в нашем регионе растет интерес к спорту, как к зрелищу. Так, если в прошлом году за спортсменов проголосовало 15 тысяч человек, то в этом году их было уже 35 тысяч.

Справедливости ради стоит заметить, что и количество номинаций увеличилось до пятнадцати. Онлайн-голосование проходило по девяти из них: «Спортсмен года», «Спортивная команда года», «За преданность спорту», «Молодое дарование», «Прорыв года», «Спортивная династия», «Лучшая организация адаптивного спорта», «Бизнес - спорту» и «Лучший журналист».

Так, в номинации «Спортсмен года в зимних видах спорта» победил конькобежец Сергей Трофимов, который привез в наш город «серебро» Олимпийских игр. Сергей сейчас находится на тренировочных сборах в городе Кемерово, поэтому награду получали его родители Сергей Валерьевич и Ирина Львовна.

Родители Сергея Трофимова получили награду вместо него. Фото: Мария СОРОКИНА

Для всех присутствующих спортсмен записал видеообращение, в котором поделился эмоциями:

- Дорогие друзья! Я рад получить сегодня эту награду. Искренне благодарю всех, кто помогал мне стать лучшим спортсменом Нижегородской области в 2022 году. Желаю всем нам новых интересных высоких достижений и новых побед. Поздравляю всех сегодняшних победителей. Ура!

Элизабет Абраамян победила в номинации «Спортсмен года в летних видах спорта». Нижегородка сейчас готовится к выступлению на командном Чемпионате России в Екатеринбурге, так что и в ее случае награду получали родители.

Элизабет Абраамян находится на соревнованиях, награду ей передадут. Фото: Мария СОРОКИНА

- Для меня большая честь быть номинантом среди таких талантливых и успешных спортсменов. Победить — это, определенно, большое счастье и гордость за проделанную работу. Хотелось бы выразить огромную благодарность Министерству спорта, всему руководству, федерации настольного тенниса России за то, что являются надежной опорой, помогают и поддерживают во всех вопросах, а также дают возможности для развития своего мастерства. Хотелось бы поддержать всех спортсменов и не только, чтобы ни в коем случае не опускали руки в это трудное время, не останавливались на достигнутом и продолжали работать. Я верю, что каждый покажет, на что он способен и все обязательно наладится, - сказала она.

В неолимписких видах спорта премией отметили самбистку Маргариту Барневу, а в паралимпийских видах спорта свою награду получал легкоатлет Петр Михальков.

Министр спорта поздравляет Петра Михалькова. Фото: Мария СОРОКИНА

Тренерами года в различных видах спорта стали наставники наших чемпионов — Николай Ермаков, Сергей Брусин, Дмитрий Боярченков и Александр Герасимов. Имена этих специалистов попали в список отнюдь не случайно. Например, Трофимов до сих пор использует ту технику, которую привил ему Ермаков.

Первого тренера Сергея Трофимова тоже наградили. Фото: Мария СОРОКИНА

В номинации «Прорыв года» победили Елизавета Нестерова, Роман Комаров и Полина Шарова.

Прорыв года - волейболистка Елизавета Нестерова. Фото: Мария СОРОКИНА

Спортивной командой года стала «Норманочка». Президент клуба Николай Ходов и спортсменки вышли за наградой в приподнятом настроении и даже подарили клубный шарф награждавшему их депутату ЗСНО Александру Шарову.

Игроки "Норманочки" записывают сторис о победе в номинации. Фото: Мария СОРОКИНА

В номинации «За преданность спорту» награду получал именитый наставник нижегородских легкоатлетов Иван Коптюх. Благодаря усилиям Ивана Никитовича на спортивном небосклоне зажглась звезда Натальи Садовой, Валерия Пронкина и других.

В номинации «За преданность спорту» награду получал Иван Коптюх. Фото: Мария СОРОКИНА

Династия мастеров про бадминтону Червяковых/Голубевых победила в номинации «Спортивная династия», а награду «Молодое дарование» получили Ярослав Лозе, Алиса Рубцова и Софья Межинская.

Молодое дарование-2022 пловец Ярослав Лозе. Фото: Мария СОРОКИНА

Лучшим спортивным журналистом назван Владимир Смирнов с телеканала ННТВ.

Кроме того, по ряду показателей определили лучшие ФОКи, спортивные районы и школы, центры тестирования ГТО и спортивные федерации региона. Так, лучшим физкультурно-оздоровительным комплексом назвали «Победу» из Богородска, а самым спортивным стал городской округ Семеновский.