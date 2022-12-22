Новогодний праздник для учащихся психолого-педагогических классов прошел в Мининском университете

Новогодний праздник для учащихся психолого-педагогических классов, которые курирует педагогических вуз, прошел 20 декабря в Мининском университете. Более 100 старшеклассников из Нижнего Новгорода, Павлова, Дзержинска, Кстова и Кстовского района, Заволжья приняли участие в этом праздничном мероприятии, которое проводилось впервые.

- Мы всегда рады видеть учащихся школ в наших пространствах, ведь они проникаются атмосферой студенческой жизни и Мининского университета, знакомятся с преподавателями, - поделился ректор вуза Виктор Владимирович. - Наша задача не только оказывать методическое сопровождение школ с психолого-педагогическими классами, которых открыто уже более 80, но и создать целое поколение молодежи, воспитанное в лучших традициях педагогики. В скором времени мы планируем также открытие инженерных классов, чтобы усилить еще одно важное для нас направление - изучение физики.

Новогодний праздник был организован студенческими объединениями, педагогическими отрядами и амбассадорами Мининского университета. Учащиеся психолого-педагогических классов участвовали в новогоднем квесте: разгадывали загадки, играли в квиз, а также танцевали и много общались друг с другом.

- Хочу выразить огромную благодарность за сегодняшнее мероприятие! Каждый этап проходила с большим интересом, а студенты поддерживали нас и очень старались создать новогоднее настроение, - поделилась впечатлениями ученица 10 класса Безводнинской школы Кстовского района Татьяна Михайлова.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина