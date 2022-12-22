"ICE-MININ" прошел по Дворце спорта в восьмой раз

Легендарный фестиваль для студентов Мининского университета "ICE-MININ" состоялся 18 декабря 2022 года во Дворце спорта “Нагорный”. Зимний праздник прошел уже в восьмой раз.

- Развитие как профессионального, так и любительского спорта, а также мероприятия, направленные на командообразование, - серьезное направление деятельности Мининского университета, - сказал ректор вуза Виктор Сдобняков. - Каждый, кто был студентом, понимает, что это время идеально подходит не только для учебы, но и для новых знакомств, ярких эмоций.

В фестивале вместе со студентами принял участие проректор по цифровой трансформации, декан факультета информационных технологий Кирилл Марков.

- Мы с сыном с удовольствием открыли сезон катания на коньках, приятно было видеть наших активных студентов, молодых, позитивных! Я считаю, что университетский спорт - это неотъемлемая часть студенческой жизни, - сказал он.

Студенты проводили на люду “Веселые старты” и флешмобы, а также демонстрировали новогодние костюмы и фотографировались с Дедом Морозом и Снегурочкой. Мероприятие сопровождалось программой, подготовленной студенческими творческими коллективами Мининского университета.

- Для меня "ICE-MININ" теперь будет ассоциироваться с моим новым навыком. Сегодня я научился кататься на коньках! - поделился впечатлениями студент 1 курса факультета дизайна, изящных искусств и медиа-технологий Алексей Торопов. - Атмосфера, как всегда, на высоте: Мининский это может. В следующем году хотел бы стать организатором, думаю, что я уже дорасту до этого.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина