Нет стихийным рынкам и покупкам с рук: Как выбрать красную икру и шампанское на Новый год

Стоит быть внимательными при выборе продуктов и напитков к новогоднему столу. Фото: Василий Вахрин

До Нового года осталось 10 дней, поэтому нижегородцы активно готовятся к празднику, закупаются продуктами, алкоголем и ищут сладкие подарки для своих детишек. Как не потеряться в таком многообразии выбора и не попасться на некачественную продукцию, рассказали специалисты Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области на пресс-конференции.

Сладкий подарок

Сейчас детские сладкие подарки буквально сметают с магазинных полок, но при покупке такого «сюрприза» стоит придерживаться нескольких правил для того, чтобы приобрести вкусные, качественные и безопасные угощения.

– В хорошем новогоднем сладком подарке должны быть шоколад и шоколадные конфеты, зефир, пастила, мармелад, пряники, печенье, вафли. Каждое изделие должно иметь отдельную упаковку. Нельзя покупать подарки с леденцами, карамелью и кондитерскими изделиями, в состав которых входят косточки абрикосов и арахис, – рассказала заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания Елена Кочуро.

Крайне важно обращать внимание на состав конфет и кондитерских изделий. В них не должно быть ароматизаторов идентичных натуральным, усилителей вкуса, консервантов Е200, Е202, Е210, Е249 и синтетических красителей.

Крайне важно обращать внимание на состав конфет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Алкоголь

Внимательными стоит быть и при подборе продуктов и напитков к новогоднему столу. Алкоголь нельзя покупать на стихийных рынках, в местах несанкционированной торговли и через интернет.

– У нас дистанционная продажа алкогольной продукции запрещена на законодательном уровне. Покупки делайте только в магазинах, где есть лицензия кассовые аппараты, – уточнила Елена Кочуро. – Это важно, так как за истекший период 2022 года в Нижегородской области зарегистрировано 108 случаев отравления недоброкачественной алкогольной продукцией.

Марку, подлинность и легальность алкоголя можно легко определить с помощью приложения «АнтиКонтрафакт Алко».

В Роспотребнадзоре также напомнили, что минимальная цена водки не может быть менее 261 рубля за бутылку объёмом 0,5 литра и крепостью 40 градусов. Коньяк того же объема и крепости не может стоить менее 446 рублей. А бутылочка шампанского 0,75 литра не может продаваться менее чем за 169 рублей.

Красная икра

Традиционное блюдо на новогоднем столе – бутерброды с красной икрой. Цены на данный продукт совсем не маленькие, однако многие стараются найти икру подешевле. Специалисты напоминают, что приобретать красную икру с рук, в местах несанкционированной торговли и на стихийных рынках.

Икра. Фото: Мария ЛЕНЦ

– Обращайте внимание на условия хранения. Как правило, изготовитель указывает температурный режим хранения -2…-4 градуса, такая температура должна соблюдаться и в торговой витрине, – объясняет Елена Кочуро.

Приобретая красную икру, важно внимательно прочитать этикету: на ней должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки. Маркировка на банке обязательно должна содержать информация о производителе, индекс рыбной промышленности «Р», номер завода-изготовителя, номер смены.

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