Ректор НГТУ Сергей Дмитриев – о новых вызовах образованию и правилах успеха

Ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Михайлович Дмитриев. Фото: пресс-служба НГТУ им. Р. Е. Алексеева

Уходящий год стал особым для нашей страны. Испытанием на прочность. В новых условиях оказались все, в том числе российское образование. О новых вызовах, задачах и в целом о том, каким был этот год, мы поговорили с ректором Нижегородского государственного технического университета Сергеем Дмитриевым. Тем более что НГТУ со всеми вызовами справляется успешно. Уходящий год вообще стал для вуза временем впечатляющих достижений.

Воспитать патриотов

– Сергей Михайлович, 410 лет назад прозвучал призыв нижегородца Козьмы Минина: всё отдать ради возрождения России! И вот сегодня наша страна вновь перед выбором. Как вы считаете, способны ли сейчас люди взять на себя гражданскую ответственность за судьбу Отечества? Готовы ли мы вместе помогать тем, кто вынужден начать жизнь с нуля на новом месте?

– Думаю, что дух единения, готовности встать на защиту своей земли, присущий нашему народу, по-прежнему жив, хотя, возможно, внешне и принял другие формы. Но с готовностью откликнуться на чужую беду, помочь всем, чем можно, мы сталкиваемся каждый день.

У нас в политехе постоянно проходят акции по сбору гуманитарной помощи тем, кто эвакуирован из ЛНР и ДНР в нашу область, или землякам, участвующим в СВО. На восстановление города Харцызска было собрано и направлено 600 тысяч рублей. Свой вклад вносят и преподаватели, и сотрудники, и студенты – люди самого разного возраста и достатка.

Здание НГТУ. Фото: пресс-служба НГТУ им. Р. Е. Алексеева

– В университете развито движение студенческих отрядов. Это позволяет молодёжи не только найти друзей, но и проникнуться духом команды, испытать гордость за вуз. Как вы полагаете, это помогает воспитывать патриотизм? И вообще как сформировать гражданскую ответственность?

– Для сегодняшних молодых людей история Отечества, как и во все времена, имеет непреходящее значение, и логично, что именно на этом фундаменте строится патриотическое воспитание. Но наряду с этим сегодня существует большой запрос на так называемый патриотизм малых дел. Чтобы быть патриотом, можно просто быть полезным своей семье, своему сообществу.

У нас в университете успешно развивается волонтёрское движение. Бойцы студенческих отрядов политеха уже не первый год участвуют в социальном проекте «Тимуровцы XXI века». Ребята помогают одиноким пожилым людям и малообеспеченным многодетным семьям, причём не только в Нижнем Новгороде, но и в отдалённых сёлах области. Это, на мой взгляд, реальное воплощение того, что принято называть обучением служению, которое важно для воспитания патриотизма.

Все эти идеи отвечают ценностям и потребностям современного молодого поколения. Так что сегодня, думаю, нужно посмотреть на патриотизм шире, тогда и наши дети не будут негативно воспринимать попытки «воспитать из них патриотов», будут с гордостью идентифицировать себя как граждан России.

Своим умом

– Наша страна оказалась в непростых условиях санкционного давления. Руководителям предприятий пришлось искать альтернативные пути построения бизнеса. С какими проблемами они обращаются к вам? Над чем совместно работаете?

– Наши учёные, конструкторы активно сотрудничают с такими предприятиями, как Борский трубный завод, Лысковский электротехнический и многими другими. Ситуация сейчас везде стандартная: в состав изделия, которое выпускает предприятие, входит один импортный элемент. Без него завод встанет, а чтобы изготовить этот элемент, нужна техническая документация. К нам поступает много заказов на её разработку. Мы очень оперативно выполняем такую работу, помогая успешно решать проблемы импортозамещения.

Недавно, к примеру, звонил ректор Приволжского исследовательского медицинского университета. У них возникла проблема с некоторыми медицинскими инструментами и расходными материалами, которые покупали ранее за рубежом. Сейчас этих поставок нет, а изготовить необходимое проблемы не составляет, но опять-таки нужна документация для завода, который будет этим заниматься.

Для ПАО «Русполимет» учёными технического университета разработано три новых порошка для аддитивных технологий. Прежде такие поставлялись из США, Японии и Швеции, а сейчас появились наши, отечественные. Кстати, работать в этом направлении мы начали задолго до введения санкций, и сейчас технологии уже находятся на стадии внедрения в производство.

Руководитель одной из молодежных лабораторий НГТУ кандидат технических наук Андрей Шалухо. Фото: пресс-служба НГТУ им. Р. Е. Алексеева

Для ПАО «Россети» разработаны системы кибербезопасности электрических сетей – в случае аварий будет возможность оперативно подключить резервные источники энергоснабжения. Для «Газпромнефти» создано беспилотное транспортное средство, это уже всем известная электрическая «ГАЗель», которая сейчас эксплуатируется в Ханты-Мансийском автономном округе.

Наконец, вместе с нашими предприятиями радиоэлектронной промышленности был разработан радар для повышения безопасности железнодорожных переездов. Как видите, речь идёт о реальных востребованных технологиях, которые уже нашли своё применение.

– Новые технологии требуют по-новому подготовленных специалистов, причём способных сразу приступить к работе. Именно таких готовит НГТУ. Как вам это удаётся?

– Опять же в тесном сотрудничестве с предприятиями. Промышленники понимают его значение для решения своих кадровых вопросов. Мы заключили соглашение о создании Центра компетенций на базе ПАО «Русполимет». Открыли базовую кафедру в научно-производственном центре «Теплообменник». С предложением об открытии базовой кафедры вышел завод «Красное Сормово». А всего таких базовых кафедр у НГТУ 17. Подчеркну, что почти все наши выпускники трудоустраиваются в первый же год после выпуска.

Работа на будущее

– Сергей Михайлович, в 2023 году Нижегородскому государственному техническому университету – 125. Какие планы на юбилейный год?

– Разумеется, мы продолжим реализацию стратегических проектов в рамках федеральной программы «Приоритет 2030». Кстати, мы уже успешно отчитались перед Министерством науки и высшего образования о выполнении практически всех заявленных показателей: создано шесть молодёжных лабораторий мирового уровня, разработаны 42 новые программы дополнительного профессионального образования и четыре магистерские программы, открыто два новых студенческих конструкторских бюро.

Мы передали нашим партнёрам 24 суверенные технологии – конкретные решения, разработанные нашими специалистами. Четыре из них – для «ОКБМ Африкантов». Они направлены на повышение безопасности и увеличение ресурса и эффективности ядерных энергетических установок с реактором «РИТМ 200». Внедрение этих разработок позволит к 2050 году создать серии из 10 атомных ледоколов, 40 плавучих АЭС и четырёх наземных АЭС малой мощности. Это огромный вклад в освоение Северного морского пути и арктических территорий.

– Как продолжится работа по федеральному проекту «Передовые инженерные школы», участником которого университет стал в уходящем году?

– За последние годы инженерия существенно изменилась, появились совершенно новые направления, и это определило необходимость подготовки высококлассных преподавателей и специалистов по лучшим мировым стандартам и передовым направлениям, которые поведут за собой других. Мы единственные в России предложили программу, в которой все индустриальные партнёры – это предприятия «Росатома», и получили от них полную поддержку, причём не только на словах: мы уже знаем, сколько выпускников будет принято к ним на работу, сколько специалистов пройдут у нас переподготовку, в каком объёме будут проводиться совместные научные исследования.

Основное направление нашей передовой инженерной школы – атомно-водородная энергетика, высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы. Для нашей страны это достаточно новые направления исследований и новые образовательные направления. Кроме того, мы хотим мультиплицировать организационную структуру Передовой инженерной школы на большинство направлений подготовки. В работе задействованы все институты нашего вуза, а к 2030 году весь университет будет работать в парадигме ПИШ.

НГТУ продолжит активно работать и с нижегородскими школами. В дополнение к уже созданным нами совместно с промышленными предприятиями судостроительным и атомным классам появятся новые. Университет также будет проводить профильные олимпиады для школьников, сотрудничать с Центром одарённых детей, заниматься со школьниками в стенах вуза робототехникой. Это работа на будущее нашего университета.

Что же касается юбилея вуза, то подготовка уже началась!

Юлия Полякова