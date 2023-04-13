«В суде он угрожал меня убить»: Экс-чиновник из мести спалил дом своих соседей в Нижегородской области

Инцидент произошёл в деревне Митино Кстовского района. Фото: СОЦСЕТИ

В небольшой деревеньке Митино Кстовского района сразу две семьи в один миг лишились крыши над головой – их частные дома сгорели. Экспертиза установила, что пожар случился из-за поджога, ведь специалисты обнаружили на одном из придомовых участков бензин. Поджигателя тоже долго искать не пришлось, подозреваемым оказался бывший чиновник Валентин В., который уже давно прославился своим хамством и хулиганством.

– Он мой сосед. Мы с ним делим один частный дом под номером 78, он разделён на две части. С правой стороны проживаю я, а другая принадлежит ему, но он там не живёт, – рассказала хозяйка одного из сгоревших домов Эмма Чеснокова. – Он с семьей жил в новом доме №78а, который построил на заднем дворе нашего общего участка.

И как раз в этом новеньком доме и заключалась главная проблема между соседями, ведь часть постройки на 1 метр 58 сантиметров находится на территории участка, принадлежащего Чесноковой.

– Строительством дома он занимался абы как, не проводил никаких измерений, с кадастровыми инженерами не обсуждал границы его территории. Просто взял и сделал, как ему захотелось, – объясняет пострадавшая.

Терпеть такого отношения Эмма Чеснокова не стала и обратилась в суд с просьбой снести незаконную постройку, стоящую на её земле. Итоговое заседание по этому делу в областном суде состоялось 11 апреля, вердикт был таков – дом №78а подлежит сносу.

– После такого решения он публично, в присутствии всех, даже судьи, угрожал мне убийством, – вспоминает Эмма Чеснокова. – Он так быстро уехал с суда, что я решила набрать соседке и попросить приглядеть за домом пока возвращаюсь. Она, кстати, тоже погорелец, огонь от нашего дома на их перекинулся.

По словам второй пострадавшей Татьяны Евдокимовой, она видела, как Валентин В. вместе со своим пасынком делали что-то на углу общего дома №78. Тогда она ещё и не могла предположить, что творится ужасное. Буквально 10 минут спустя после этого дом полыхал, вскоре пламя перекинулось дальше.

– Сообщение о пожаре в личном жилом доме в Митино поступило 11 апреля в 19:46. На момент прибытия пожарных один дом горел полностью, полыхала и крыша соседнего дома. В тушении пожара было задействовано 33 человека личного состава и 10 единиц спецтехники. Общая площадь возгорания составила 262 квадратных метра, – рассказал инспектор пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области Дмитрий Дидио. – Причина пожара – поджог. В настоящее время по данному факту проводятся следственные мероприятия.

В доме Чесноковой сгорело всё дотла, женщина буквально осталась без ничего.

– Знаю, что он был задержан. Я сама пока перебралась к дочери в Нижний Новгород, больше деваться некуда, – рассказала Эмма Чеснокова. – Соседи мои, которые тоже потеряли жилье, находятся в деревне, рядом у них дочь живет. Сейчас надо что-то предпринимать, у кото-то просить жилплощадь, но куда обращаться не знаю.

В настоящее время Эмма Чеснокова также обратилась в полицию с заявлением об угрозе убийством, которое получила от Валентина В. в суде. Тем временем по факту поджога правоохранители возбудили уголовное дело.

– Подозреваемый был доставлен в полицию и допрошен. На фигуранта уголовного дела также составлен протокол об административном правонарушении, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. – Расследование уголовного дела продолжается.

К слову, с 2016 года Эмма Чеснокова примерно 40 раз обращалась в полицию с заявлениями на Валентина В., но всегда получала отказы о возбуждении уголовных дел и привлечении к административным наказаниям. Все это время мужчина оставался безнаказанным и творил беспредел. Дружно проживать с соседями экс-чиновник явно не умел, то и дело, пытаясь подпортить им жизнь.

– У нас в доме было общее отопление, и он однажды со своей стороны дома просверлил трубу отопления. Тепло, естественно, всё вышло, а мы стали замерзать. Ему-то какая разница, он там же не жил, – делится Эмма Чеснокова. – Как-то раз коптил в своей половине дома жир, а потом ушел на работу, а мы дышали всем этим.

Известен своим хамским поведением Валентин В. и другим нижегородцам. Большой резонанс получила история, которая произошла утром 10 января 2022 года в частном секторе Новинок.

Там местная жительница своими силами вышла расчищать от снега разворотную площадку на улице Гидрометеостанция, а затем столкнулась с заместителем директора МБУ «Ока» Валентином В. Она попросила его прислать на расчистку дорог и дворов технику, однако в ответ получила грубость. Варенов бросил на снег кожуру от мандарина, сказав ей убрать за ним.

Подобная выходка попала на камеру видеонаблюдения и вскоре после этого облетела весь интернет. Как только история получила огласку, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уволил Валентина В., сказав, что такое поведение недостойно муниципального служащего.

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