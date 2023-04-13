Пасхальный стол подешевел: Во сколько обойдутся куличи в Нижнем Новгороде

В предстоящее воскресенье православные россияне будут отмечать праздник светлой Пасхи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В предстоящее воскресенье, 16 апреля, православные отмечают праздник светлой Пасхи. К нему верующие готовятся заранее, соблюдая долгий пост и ожидая праздничного стола в Великий день. Перед праздником магазины пестрят многообразием украшений и готовых куличей, но многие хозяюшки хотят удивить близких людей и сами готовят пасхальные блюда. «Комсомолка» узнала, во сколько обойдутся нижегородцам продукты для праздничного стола в этом году.

Ингредиенты для пасхальных блюд и их цена в Нижегородской области

Рецептов для приготовления традиционной выпечки много, но, несмотря на их обилие, они все содержат приблизительно одинаковый список продуктов. Для приготовления кулича потребуется 500 грамм муки, 250 миллилитров молока, 5 яиц, 150 грамм сливочного масла, 200 грамм сахарного песка и немного дрожжей. Для творожной массы надо будет 1 килограмм творога, 150 грамм сметаны, 3 яйца, 200 грамм сливочного масла, 150 грамм сахарного песка.

– Жителям Нижегородской области такой набор продуктов обойдется в 751,62 рубля. Стоимость набора рассчитана по состоянию цен на 3 апреля 2023 года, – рассказала заместитель руководителя Нижегородстата Елена Груздева.

Таким образом, кулич на всю семью, испеченный дома, обойдется в 195,65 рубля, а творожная пасха – в 555,97 рубля. Если же ещё приобрести один десяток яиц (средняя цена – 73,81 рубля), чтобы окрасить их луковой шелухой или пищевой краской, то цена за продукты для пасхального стола обойдется нижегородцам в 825,42 рубля.

– В апреле 2022 года продукты для Пасхи в нижегородских магазинах стоили 856,37 рубля. Заметно снижение, – отметила Елена Груздева. – В целом по России стоимость аналогичного набора – 969,10 рубля, что на 17,4% больше, чем по Нижегородской области.

Цены на основные продукты для приготовления пасхи и кулича в Нижегородской области, по сравнению с прошлым годом, изменились незначительно. Итак, пшеничная мука – основа для кулича, средняя цена килограммовой упаковки в нашем регионе составляет 42,77 рубля. Один килограмм творога можно купить за 340,89 рубля, бутылку молока 2,5-3,2% жирности – за 71,48 рубля, килограмм сметаны стоит 266,61 рубля, а килограмм сахара – 54,62 рубля. Ещё, конечно, нужно масло, килограмм нынче стоит 723,74 рубля, но такое большое количество брать не стоит.

Стоимость традиционного пасхального стола по ПФО

Накрыть праздничный стол, приготовив кулич, творожную пасху и покрасив 10 яиц, в среднем по Приволжскому федеральному округу обойдется в 846,18 рубля. Самые дорогие ингредиенты придётся купить жителям Пермского края и Оренбургской области, они потратят 950, 78 рубля и 886,14 рубля соответственно.

В Ульяновской области хозяюшек ожидают траты в виде 879,91 рубля, в Самарской области – 864,52 рубля, в Саратовской области – 863, 18 рубля. Продукты для праздничного стола на Пасху в республике Башкортостан можно приобрести за 861, 80 рубля, в республике Марий Эл – за 840,09 рубля.

Одни из самых низких цен на десяток яиц для покраски, а также ингредиенты для куличей и пасхи зафиксированы на территории следующих субъектов ПФО: Нижегородская область – 825,42 рубля; Пензенская область – 825,09 рубля; Чувашская республика – 810,05 рубля; Кировская область – 805,66 рубля; Республика Татарстан – 803,62 рубля; Удмуртская республика – 797,40 рубля; Республика Мордовия – 794,19 рубля.

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