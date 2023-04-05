«ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез» вручили почетный штандарт губернатора

31 марта лучшим промышленным предприятиям региона по итогам 2022 года вручены штандарты губернатора Нижегородской области. В отрасли «Нефтеперерабатывающая промышленность» награду получило ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»).

2022 год был знаковым для Нижегородского НПЗ в плане эффективности. На предприятии реализован крупный инвестиционный проект строительства Комплекса переработки нефтяных остатков мощностью 2,1 млн тонн по сырью в год. Реализация проекта позволила увеличить мощность производства дизельного топлива экологического класса Евро-5 на 1,1 млн тонн в год, сократить долю мазута в корзине продукции, а также создать в регионе более 200 высокотехнологичных рабочих мест.

Штандарт губернатора – это высокая оценка работы Компании в Нижегородском регионе.

Для справки:

Эта престижная награда также была вручена предприятию по итогам работы за 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2014, 2017, 2019 и 2021 годы.