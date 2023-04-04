«Утонула в грязи»: «Скорая», приехавшая на вызов к трехлетнему ребенку, намертво застряла на проселочной дороге в Нижегородской области

Машина неотложки окопалась и практически села на "брюхо". Фото: Юлия Вашурина

В Нижегородской области «жертвой» весенней распутицы стала машина скорой помощи, которая приехала на вызов к трехлетнему ребенку и застряла в непролазной грязи на поселковой дороге. В итоге медикам пришлось брести к пациенту по земляной жиже, а спецавтомобиль смогли вытащить только трактором.

Эта неприятная история приключилась на днях в поселке Ситники Борского района. Местная жительница Юлия В. вызвала своему трехлетнему ребенку скорую помощь, потому что он почувствовал себя плохо. На часах было девять вечера - на улице в это время темнота, хоть глаз выколи. На вызов приехал реанимобиль, но до адреса добраться так и не смог: машина забуксовала на проселочной дороге. Асфальта там нет, а грунт, напитанный талыми водами, превратился в ужасное грязевое месиво. В этой жиже и застряла машина скорой помощи – водитель пытался буксовать, но автомобиль закопался еще глубже и практически сел «брюхом» на землю.

- В течение двух с половиной часов жители улицы пытались оказать водителю скорой помощь, но машина в прямом смысле утонула в грязи. Врачам пришлось пробираться на вызов пешком, - рассказала Юлия.

По словам нижегородки, она звонила в службу 112 с просьбой прислать на подмогу сотрудников МЧС или ГИБДД (для фиксации состояния дороги), но операторы ей отказали, якобы сославшись на то, что они «боятся застрять в грязи вместе со скорой».

В итоге неотложку из грязевого плена спас трактор дорожной организации, который был направлен на место происшествия после звонка в единую дежурно-диспетчерскую службу. С малышом, к которому ехала «скорая», также всё в порядке: медики осмотрели его, госпитализация ребенку не потребовалась.

По словам главы МСУ городского округа город Бор Алексей Боровского, проблемы с дорогами в районе постепенно решаются. Каждый год бюджет дорожных программ прирастает на 15-20 %. Ежегодно обустраивается более 30 дорог в год.

- Объектов в таком состоянии в округе, к сожалению, многие сотни. Но поэтапно такие проблемы решаются. Территориальным отделом составлены сметы на обустройство твердого покрытия в двух вариантах: в щебне, в асфальте. В следующем году объект планируется к участию в одной из программ («Вам решать!», «Комплексное развитие сельских территорий», «Программа поддержки местных инициатив»)».

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В Нижегородской области весенняя распутица в самом разгаре. И если в областном центре снег уже практически сошел и асфальт везде сухой, то за городом ситуация обстоит иначе. Грязь, лужи, жижа – вот что сейчас представляют собой дороги практически в любой деревне. В Городецком районе на этой неделе едва не произошла трагедия: там мальчика засосало в огромную яму с грязью, ребенка чудом удалось спасти (подробности).