Участок дороги Выкса – Вознесенское – Сатис в Нижегородской области отремонтируют в 2023 году

Участок трассы Выкса – Вознесенское – Сатис протяженностью 11,5 км отремонтируют в 2023 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области (ГКУ НО «ГУАД»).

Дорога проходит по трем районам региона. В прошлом году в нормативное состояние были приведены три участка в г.о.г. Выкса, требующие восстановления в первую очередь. На ремонт покрытия общей протяженностью более 16 км было выделено 303,5 млн рублей.

В текущем году ремонт будет проводиться в Вознесенском муниципальном округе. Подрядчик восстановит покрытие 11,5 км дороги, проходящих около населенных пунктов Солнце и Благодатовка.

«Специалистам предстоит провести фрезерование старого асфальта, уложить два слоя нового асфальтобетона и укрепить обочины. Безусловно, будет нанесена разметка, проведем все мероприятия по безопасности дорожного движения», - рассказал директор ГКУ НО «ГУАД» Владимир Тужилин.

Стоимость работ в 2023 году составит 259 млн рублей, контракт должен быть выполнен до конца лета.

Ремонт трассы продолжится и в 2024 году. Уже заключены контракты на два участка общей протяженностью 32 км вдоль села Аламасово в Вознесенском муниципальном округе и на подъезде к Дивеевскому округу.

Напомним, всего в этом году в Вознесенском муниципальном округе планируется обновить восемь участков дорог общей протяженностью более 36 км, что почти в три раза больше показателей прошлого года. Стоимость контрактов - 605 млн рублей.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Региональная и местная дорожная сеть», «Безопасность дорожного движения», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Автомобильные дороги Минобороны России». Также в рамках нацпроекта проходит модернизация пассажирского транспорта в агломерациях и развитие федеральной магистральной сети.