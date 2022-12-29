Что посмотреть в Нижнем Новгороде с детьми в новогодние каникулы 2023

«Комсомолка» составила список самых увлекательных и ярких мероприятий в городе. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

До наступления любимого праздника детей и взрослых осталось всего два дня, а это значит, что беззаботные и долгожданные новогодние каникулы тоже не за горами. Это время можно посвятить встречам с друзьями и родными, ну, а чтобы было легче сориентироваться в многообразии представлений и спектаклей, «Комсомолка» составила подробную афишу мероприятий на новогодние каникулы 2023 в Нижнем Новгороде. Мы подскажем вам, что посмотреть с детьми.

Кукольный спектакль «Новогодние сны Деда Мороза» (0+)

Где: Театр кукол на улице Большая Покровская, 39.

Цена: 300 - 600 рублей.

Спектакль можно будет посмотреть в новогодние каникулы со 2 по 8 января, 14 и 15 января 2023 года. Представление будут давать ежедневно до трёх раз в день – таким образом, посетить новогоднюю сказку смогут тысячи нижегородских ребятишек и их родителей. Зрителей ждет театрально-игровое представление, которое начнется уже в фойе хороводом вокруг ёлки. А в зрительном зале ребят ожидает увлекательный квест.

– Мальчишки и девчонки побывают в стране Драконов, попадут в замок Песчаного короля, пройдут по стране Эльфов и встретятся с Королевой гор. Во время этого волшебного интерактивного представления маленьким зрителям предстоит сразиться с коварным Снежным троллем, и в этом им помогут Снегурочка, Несмеяна, Леший, Баба-яга со своей избушкой на курьих ножках, Фея сна, Неваляшка, Дюймовочка и многие другие сказочные персонажи, – говорится на сайте театра.

Кукольный спектакль «Новый Год, Мороз и Кот» (0+)

Где: Театр кукол «Мабу».

Цена: 400 - 500 рублей.

С 3 по 8 января 2023 года в театре кукол «Мабу» два раза в день – в 11:00 и 13:00 – будут показывать постановку «Новый Год, Мороз и Кот». Гостей встретят расписанные стены, большая ёлка с апельсинами, деревянные игрушки, новогодние фотозоны. В уютной обстановке зрители смогут наблюдать за спектаклем на расстоянии вытянутой руки.

– Необычный спектакль для семейного просмотра, где главными героями выступит наш Кот Боб и его добрый Друг Сергей Маврин. На этот раз они покажут историю о том, как они готовятся к Новому Году, но в всё идет не по плану… Из-за непредвиденных обстоятельств не получилось принести ёлку, приготовить ужин, словом никакого Нового Года… Наш спектакль расскажет о том, почему Новый Год по-настоящему волшебный праздник, что делает его таким особенным и чем можно украсить ёлку если нет ни одной ёлочной игрушки, да и самой ёлки тоже нет, – говорится на сайте театра.

Кукольный театр. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Кукольный спектакль «Маленький Дед Мороз» (0+)

Где: Театр кукол «Мабу».

Цена: 500 рублей.

С 3 по 5 января 2023 года в театре кукол «Мабу» также идет спектакль для малышей «Маленький Дед Мороз».

– Бэби-спектакли помогают малышам познать окружающий мир и подходят даже для годовалых детишек, которым не терпится познакомиться с театром. На бэби-спектаклях можно не бояться, что ребёнок подойдет к героям и захочет поближе познакомиться с ним. А после представления каждого будет ждать небольшое сладкое угощение. Дети будут располагаться на подушках прямо на сцене вместе с актёрами под пристальным присмотром, – указано на сайте.

Спектакль «Кот на Новый год» (0+)

Где: Театр «Преображение» на улице Июльских Дней, 21/96.

Цена: 600 рублей.

С 4 по 7 января 2023 года детей ждёт спектакль-интерактив у новогодней ёлки!

– Наступает 2023 год — год Кота. Но крысы, вечные противники кошек, не хотят допустить его наступления. Они мечтают править миром и истребить всех кошек. Тогда каждый год будет годом Крысы. Уже готов коварный план… Кто осмелится встать на их пути? – указано в анонсе.

Спектакль «Волшебные превращения под Новый год» (6+)

Где: Театр юного зрителя на улице Максима Горького, 145.

Цена: 300-600 рублей.

С 2 по 6 января 2023 года в ТЮЗе представят яркий музыкальный спектакль с героями сказки: Мальчиком, Плюшевым Кроликом, Кожаным Конём, Феей. Гостей ожидают объемные и «пряничные» декорации, неповторимые авторские костюмы, яркие спецэффекты, а также увлекательная и весёлая анимационная программа.

Спектакль «Сказка о потерянном времени» (6+)

Где: Театр юного зрителя на улице Максима Горького, 145.

Цена: 300-600 рублей.

7 и 8 января 2023 года в ТЮЗе нижегородцам и их детям расскажут современную версию «Сказки о потерянном времени». Так, если в советском фильме «потерянным» считалось время, проведенное в играх на улице, то сейчас это время, которое дети тратят на создание контента, и его потребление.

– Только не подумайте, что вас ждет занудное брюзжание на тему «Дети, хватит сидеть в смартфонах». В этом спектакле много запоминающихся песен и танцев, актуальный юмор, и интересные персонажи. Но в то же время, нам бы хотелось, чтобы зрители увидели мир, в котором есть что-то помимо телефонов, например, друзья, родители или творчество, – указано на сайте.

Новогодних представлений много. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Музыкальная сказка «Теремок» (0+)

Где: ДК ГАЗ на улице Героя Смирнова, 12.

Цена: 300-400 рублей.

С 2 по 7 января 2023 в ДК ГАЗ будет проходить елка для малышей «Теремок». Детишек ожидает новогодняя сказка с веселыми играми и хороводами.

Музыкальная сказка «Щелкунчик» (4+)

Где: ДК ГАЗ на улице Героя Смирнова, 12.

Цена: 450-700 рублей.

5 и 6 января 2023 года нижегородцы и их дети смогут увидеть новогоднюю музыкальную сказку «Щелкунчик». Постановка поведает удивительную Рождественскую историю о Кукольном королевстве и оживших игрушках.

Добрые герои сказки — добрая девочка Мари и заколдованный принц Щелкунчик одержат победу над злыми героями Мышиного королевства.

Музыкальная сказка «Два Мороза» (4+)

Где: ДК ГАЗ на улице Героя Смирнова, 12.

Цена: 450-700 рублей.

3 и 4 января 2023 года состоится показ новогодней музыкальной сказки «Два Мороза», рассказывающей о том, как Дедушка Мороз встретил своего брата.

Сказка «Морозко (4+)

Где: ДК ГАЗ на улице Героя Смирнова, 12.

Цена: 450-600 рублей.

2 января 2023 года ДК ГАЗ приглашает на новогоднюю сказку «Чудеса Морозко».

– Наш спектакль, полный чудес и новогоднего волшебства, расскажет о доброй девушке Настеньке и удалом молодце Иванушке, которых ждут необыкновенные испытания. Но любовь и доброе сердце помогут нашим героям, и Добро обязательно одержит верх над злом, – указано на сайте.

Цирк. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Цирковое шоу «Страшная сила» (0+)

Где: Нижегородский цирк имени Маргариты Назаровой на улице Коммунистическая, 38.

Цена: 800-5000 рублей.

Шоу можно посмотреть в новогодние каникулы со 2 по 8 января, 14 и 15 января 2023 года. В новогодние дни под куполом цирка нижегородцы встретятся с новыми героями, окунуться вместе с ними в мир приключений и точно уловят настроение из голливудских фильмов «Индиана Джонс» и «Мумия». Так, на манеже цирка будут происходить встречи с загадочными существами, путешествия сквозь непроходимые джунгли и параллельные миры, а также состоится знакомство со скрытой от человеческих глаз цивилизацией.

Фильм «Чебурашка» (6+)

Где: Кинотеатры Нижнего Новгорода.

Цена: Уточняйте в кассах и на сайтах кинотеатров.

Нижегородцы смогут увидеть как мохнатый непоседливый зверек из далёкой апельсиновой страны попадает в удивительное приключение.

– Ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Помогать и мешать ему в этом будут нелюдимый старик-садовник, странная тётя-модница и её капризная внучка, мальчик, который никак не начнёт говорить, и его мама, которой приходится несладко, хотя она и варит самый вкусный на свете шоколад, – сообщается в аннотации.

Фильм «Чук и Гек. Большое приключение» (6+)

Где: Кинотеатры Нижнего Новгорода.

Цена: Уточняйте в кассах и на сайтах кинотеатров.

На больших экранах можно увидеть экранизацию рассказа Аркадия Гайдара о маленьких авантюристах, которые отправляются к отцу в сибирскую тайгу.

– Решив во что бы то ни стало встретить наступающий Новый год вместе, они отправляются в захватывающее путешествие к таинственным Синим горам. Теперь их ждёт самое большое приключение в их жизни, ведь в новогодние праздники возможны любые, даже самые невероятные чудеса, – сообщается в аннотации.

Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 5» (6+)

Где: Кинотеатры Нижнего Новгорода.

Цена: Уточняйте в кассах и на сайтах кинотеатров.

Любимых мультяшных героев нижегородцы смогут увидеть в новом приключении, когда Василиса и другие герои Тридевятого царства внезапно забывают, кто такой Иван.

Мультфильм «Маша и Медведь в кино: 12 месяцев» (0+)

Где: Кинотеатры Нижнего Новгорода.

Цена: Уточняйте в кассах и на сайтах кинотеатров.

В кинотеатрах покажут, как любимые герои встретят волшебных хранителей природы — 12 месяцев, которые собираются вместе лишь раз в году.

Мультфильм «Щелкунчик и волшебная флейта» (6+)

Где: Кинотеатры Нижнего Новгорода.

Цена: Уточняйте в кассах и на сайтах кинотеатров.

Очередная версия всеми любимой истории о Щелкунчике. Героям предстоит приключение, полное загадочных тайн и встреч с мистическими чудовищами. Им нужно преодолеть все препятствия и до рассвета найти волшебную флейту, которая поможет снять чары и вернёт Мари домой.

Фильм «Белль и Себастьян: Новое поколение» (12+)

Где: Кинотеатры Нижнего Новгорода.

Цена: Уточняйте в кассах и на сайтах кинотеатров.

Для детей постарше в кинотеатрах покажут приключенческий фильм про дружбу мальчика с огромной белой собакой.

– Себастьяну 10 лет. Его отправляют в горную деревню к бабушке, но это совсем не похоже на каникулы мечты. Но всё меняется, когда он встречает Белль — огромную белую собаку, с которой плохо обращался хозяин. Они становится настоящими друзьями, и Себастьян готов на всё, чтобы защитить Белль. Он даже не подозревает, что его ждут самые захватывающие каникулы в жизни, – сообщается в аннотации.

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