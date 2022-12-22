Десять мест, где можно загадать желание в Нижнем Новгороде на Новый год

Одним из таких мест стал памятник Минину на главной городской площади. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижнем Новгороде, на самом деле, найдется достаточно знаковых мест, с которыми у местных связано множество традиций. И дело совсем не в том, что в городе с богатой купеческой историей люди очень суеверны. Перед какими-то важными событиями в жизни и, в особенности, под Новый год многим хочется верить в чудо, мечтать. Нижегородцы выражают свою потребность в чем-то через символические действия, ритуалы. В такие моменты люди начинают надеяться на скорейшее исполнение желания и, при позитивном настрое что-то из задуманного действительно начинает сбываться. Туристы потом приезжают и видят, что бронзовые памятники в центре города затерты до блеска. Удивляются, тоже загадывают желание и трут по блестящим местам, хотя никто им этого не объяснял. Показываем наиболее популярные места, чтобы загадать желание в Нижнем Новгороде.

Памятник Евгению Евстигнееву на Театральной площади

Нетрудно заметить, что это один из самых популярных памятников и у нижегородцев, и у туристов. Памятник всегда сверкает, словно его только что отполировали. Каждый день кто-то приходит сюда попросить о желаемом. Одни говорят, что свое желание надо прошептать Евстигнееву на ухо, другие думают о самом заветном, сидя на его коленках. Но самый креативный вариант — потаскать Евстигнеева за нос. Считается, что так он принесет удачу и творческие успехи. Поблизости есть несколько учебных заведений, которые выпускают деятелей искусств - актеров, художников, дизайнеров, архитекторов. Студенты нескончаемым потоком снуют по Покровке, поэтому бронзовому Евгению Александровичу скучать не приходится.

Веселая коза

Рядом с театральной площадью на участке между домами 8 и 10 по улице Большой Покровской располагается скульптура веселой козы. Дело в том, что раньше в нашем городе проводился фестиваль театральных капустников, который впоследствии получил название «Веселая коза». Сама скульптура была установлена в 2005 году и тут же обросла легендами. Почему, собственно, коза? Одни рассказывают, что в XVIII веке возникла необходимость создать герб Нижегородской губернии, но вместо оленя у художников почему-то получалась танцующая коза. По другой версии, задорная коза-дереза стала спасительницей города. Рассказывают, в XVII веке в городе в случился страшный пожар. Дело было ночью, все спали и только перепуганная коза выскочила из своего загона. Она пробежала по улице и врезалась в пожарный столб с колоколом. Местные проснулись и быстро потушили пламя. Теперь коза исполняет желания. Чтобы задуманное сбылось, нужно оседлать козу и ухватиться за рога. Однако некоторые зачем-то хватают ее за вымя — вероятно, это тоже работает.

Под ладошкой Минина

Только настоящий нижегородец знает ответ на вопрос : «Как оказаться под ладошкой?». Ни один турист в жизни не догадается, что «под ладошкой» - это у памятника Кузьме Минину на главной городской площади. Великий ополченец показывает направление на Москву, и его левая рука вытянута вперед. Сейчас традиция потихоньку угасает, но до реставрации памятника и площадки перед ним, состоявшейся в 2020 году, здесь постоянно собиралась молодежь. Достаточно было сказать: «Увидимся под ладошкой», и собеседник обязательно поймет, о чем речь. Студенты, коллеги по работе, влюбленные парочки — все они пересекались здесь. Место было людным и от того обладает особой энергетикой. Сколько раз тут мечтали об успешной сдаче экзаменов, взаимной любви, замужестве и крепкой семье. Чтобы желание сбылось, люди стараются встать так, чтобы оказаться под рукой Минина, или хотя бы по ту сторону, куда она указывает.

Чкаловская лестница

Чтобы желание исполнилось, нужно пройти все ступени Чкаловской лестницы. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Чкаловская лестница — одна из главных достопримечательностей города, а еще она входит в число самых длинных лестниц в России. С этим элементом городской архитектуры связано множество историй. Так, для тех, кто уже узнал тайну третьей ступеньки, есть задачка сложнее — загадать желание и пройти все ступени лестницы до одной. Для молодоженов придумана вообще целая тренировка: чтобы брак был крепким и не развалился, жених и невеста должны вместе подняться по лестнице от начала и до конца.

Чижик-Пыжик

Очень популярен у туристов самый маленький памятник в Нижнем Новгороде — Чижик-Пыжик. Находится он на стене кремля у Северной башни - как раз там, где открывается вид на Стрелку. Металлическая птичка маленькая, едва заметная, поэтому найти ее самому — уже большая удача. А раз нашли, то можно и желание загадать. Кто-то даже пытается на удачу попасть в птичку монеткой, но делать это совсем не обязательно.

Горький на Федоровского

Еще один живописный вид на заречную часть города открывается на набережной Федоровского. Там установлен памятник известному русскому писателю Максиму Горькому. Ниже находится стела с вдохновляющей цитатой именитого нижегородца:

- Моя радость и гордость — новый русский человек... Знай и верь, что ты — самый необходимый человек на земле. Делая твое маленькое дело, ты начал создавать действительно новый мир.

И надпись, и задумчивый взгляд Горького вдаль в сторону горизонта даже самых отчаявшихся вынуждают задуматься и попробовать по-иному рассудить происходящее в их жизни. Именно здесь зачастую рождаются новые планы нижегородцев, появляются мечты. Загадывать желания тоже можно, но ничего тереть на удачу не надо.

Стрелка

Пешеходный маршрут, соединяющий набережные Оки и Волги был открыт относительно недавно и сразу стал одной из популярных точек как у местных, так и у гостей города. Слияние двух рек, как слияние двух судеб, двух противоположностей, прошлого и будущего. Многие считают это место особенным, наполненным множеством смыслов, несущим в себе мощную энергию стихии. На мыс Стрелки приходят за удачей, позитивными эмоциями и внутренней гармонией. Как две реки на месте слияния образуют четкую границу, так и человек здесь может провести для себя грань и избавиться от всего ненужного, заполняющего мысли. Особенно актуально это сделать перед Новым годом, тем более что неподалеку находится сразу несколько локаций, где будет проходить праздничная программа.

Сормовский пятак

Сормовский пятачок приносит удачу. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Еще одно место удачи расположено отнюдь не в центре города, а в одном из удаленных его районов — Сормовском. Дело в том, что площадка между домами 166 и 168 на улице Коминтерна раньше называлась «Сормовский пятачок». Это было место, где назначали свидания, встречи, дружеские посиделки. У местных с этой территорией связано множество личных романтических историй. Кому-то на «пятачке» сделали предложение руки и сердца, а кто-то очень радостный проходил здесь после успешной защиты диплома. Арт-объект «Сормовский пятак» появился в 2007 году. Он выполнен в виде монеты времен Николая II и отсылает не только к названию места, но и к популярной примете класть пятак под пятку на удачу. Чтобы желание обязательно исполнилось, нужно встать на пятачок и зажать в кулаке мелочь. Вместе с исполнением желаний пятак приносит богатство.

Кошелек на Малой Покровской

Еще одним символом, приманивающим деньги, считается у нижегородцев «бабушкин кошелек» - современная скульптура, установленная у банка на улице Малой Покровской. На кошельке выведена надпись «стабильность и благополучие», как пожелание всем нижегородцам. Примечательно, что кошелек находится недалеко от Дома бракосочетания, поэтому он весьма и у молодоженов, которые устраивают здесь фотосессии. Судя по виду застежки-фермуара, чаще всего этот кошелек пытаются открыть, а не погладить по выступающим монеткам.

Чугунные калоши на Рождественской

Арт-объект появился на исторической улице в 2012 году и напоминает комичную историю о провалившейся Соляной афере. Если кратко, в 1864 году проверка выявила, что соляные склады в Нижнем Новгороде опустели не из-за паводка, а еще до него. В афере оказался замешан купец Федор Блинов. Впоследствии отец подарил тогда еще молодому купцу чугунные калоши и дал наказ носить раз в год, чтобы помнить о чести. Теперь чугунные калоши стоят у здания бывшей Соляной конторы на Рождественской, 8. Считается, что любой, кто примерит эти калоши, разбогатеет и обретет удачу в финансовых делах.