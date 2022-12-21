Нижегородский парк «Швейцария» показал своих белочек

белочек можно приманить фундуком и грецкими орехами. Фото: принтскрин видео.

Видеоролик с очаровательными белочками появился на официальной странице нижегородского парка «Швейцария» в соцсетях. На опубликованных кадрах озорные грызуны с пушистыми хвостиками скачут по сугробам, грациозно взбираются на стволы деревьев и принимают угощения из рук посетителей. Стоит отметить, что белочек проще всего увидеть в удаленной части парка, где расположен дендрарий. Чтобы приманить грызунов, посетители обычно используют фундук и грецкие орехи.

- Для белок есть аппараты-кормушки с орехами и семечками. Приходите и наслаждайтесь милым общением! - напоминают сотрудники парка.

Под видео можно встретить множество восторженных комментариев от посетителей парка. Милахи, красотулечки, прелесть, милота, очаровашки, чудесные — вот неполный список слов, которыми нижегородцы охарактеризовали пушистых обитательниц парка.

- Какая прелесть наблюдать за милыми созданиями! - комментирует Светлана Ш.

- Какие белочки! Просто прелесть. Вот это красота! - восхищается ниже в комментариях Светлана К.

Некоторые посетители парка сетуют на то, что белочек трудно застать, дескать несколько раз бывали в дендрарии и днем, и вечером, но так и не увидели. В ответных комментариях сотрудники парка рекомендуют не уходить сразу, а подождать дольше. Белочки обязательно снова выйдут на прогулку.