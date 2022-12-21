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Общество21 декабря 2022 8:30

Нижегородские ученые изобрели уникальное нанолекарство от рака

Тестирование лекарства будет проводиться до конца 2023 года
Мария СОРОКИНА
Тестирование будет проводиться до конца 2023 года.

Тестирование будет проводиться до конца 2023 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рак — это страшное заболевание, которое для пациента зачастую звучит, как приговор. Согласно указаниям врача, больному приходится отказываться от ряда привычных вещей и вступать в длительную битву за свою жизнь, из которой не каждый выходит победителем. Одной из неприятных процедур является классическая химиотерапия, которая несет с собой массу побочных эффектов.

- Токсичность химиопрепаратов ограничивает дозу их введения и количество сеансов лечения, - объясняет старший научный сотрудник кафедры биофизики Института биологии и биомедицины ННГУ Евгений Гурьев, - большинство известных нанопрепаратов, создаваемых для преодоления этих ограничений, накапливаются в печени и селезёнке, приводя к трудно устранимой токсичности, а эффективность таких лекарств снижают ещё и возрастные изменения в организме.

Именно поэтому специалисты ННГУ предложили новый способ доставки лекарства к злокачественной опухоли. Предполагается, что наночастицы будут вводиться в брюшную полость, доставляться к очагам при помощи перитонеальных клеток и находиться там в течение нескольких суток.

- Метод позволяет добиться эффективной доставки нанопрепарата в первичные опухоли и метастазы брюшной полости с минимальным накоплением в здоровых органах и тканях, - добавил руководитель проекта.

Специалистам предстоит исследовать, как препарат может распределяться по организму естественным образом. Опыты будут проводиться на модели опухоли яичника человека с использованием лабораторных животных. Наличие в раковых клетках специального флуоресцентного белка Katushka позволяет видеть опухоль и наблюдать за ее изменениями.

Как заметил Гурьев, уже сейчас есть первые результаты исследований, и они очень обнадеживают. По наблюдениям, 70% от введенной дозы наночастиц оседают в опухолях и метастазах. Данные получены при помощи радиометрического и люминесцентного анализа гомогенатов органов и тканей.

Исследования проводятся в рамках федеральной программы «Приоритет 2030» и должны завершиться к концу 2023 года.

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