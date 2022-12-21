Нижегородские ученые изобрели уникальное нанолекарство от рака

Тестирование будет проводиться до конца 2023 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рак — это страшное заболевание, которое для пациента зачастую звучит, как приговор. Согласно указаниям врача, больному приходится отказываться от ряда привычных вещей и вступать в длительную битву за свою жизнь, из которой не каждый выходит победителем. Одной из неприятных процедур является классическая химиотерапия, которая несет с собой массу побочных эффектов.

- Токсичность химиопрепаратов ограничивает дозу их введения и количество сеансов лечения, - объясняет старший научный сотрудник кафедры биофизики Института биологии и биомедицины ННГУ Евгений Гурьев, - большинство известных нанопрепаратов, создаваемых для преодоления этих ограничений, накапливаются в печени и селезёнке, приводя к трудно устранимой токсичности, а эффективность таких лекарств снижают ещё и возрастные изменения в организме.

Именно поэтому специалисты ННГУ предложили новый способ доставки лекарства к злокачественной опухоли. Предполагается, что наночастицы будут вводиться в брюшную полость, доставляться к очагам при помощи перитонеальных клеток и находиться там в течение нескольких суток.

- Метод позволяет добиться эффективной доставки нанопрепарата в первичные опухоли и метастазы брюшной полости с минимальным накоплением в здоровых органах и тканях, - добавил руководитель проекта.

Специалистам предстоит исследовать, как препарат может распределяться по организму естественным образом. Опыты будут проводиться на модели опухоли яичника человека с использованием лабораторных животных. Наличие в раковых клетках специального флуоресцентного белка Katushka позволяет видеть опухоль и наблюдать за ее изменениями.

Как заметил Гурьев, уже сейчас есть первые результаты исследований, и они очень обнадеживают. По наблюдениям, 70% от введенной дозы наночастиц оседают в опухолях и метастазах. Данные получены при помощи радиометрического и люминесцентного анализа гомогенатов органов и тканей.

Исследования проводятся в рамках федеральной программы «Приоритет 2030» и должны завершиться к концу 2023 года.