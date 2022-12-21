Два человека погибли при столкновении легковушки и кроссовера под Богородском

Водитель кроссовера погиб на месте. Фото: принтскрин видео.

Смертельное ДТП произошло в Нижегородской области поздним вечером 20 декабря. Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, примерно в 22:10 на автодороге под Богородском лоб в лоб столкнулись легковушка и кроссовер.

- 80-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» на перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево не предоставил преимущество движущемуся по равнозначной дороге во встречном направлении автомобилю «Киа Рио» под управлением 26-летнего водителя. В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, - уточнили в ведомстве.

На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и дорожные. К сожалению, оказать помощь уже было невозможно — оба водителя скончались еще до приезда медиков. Сам вид автомобилей говорит о том, что в таком ДТП вряд ли кто-либо выжил. От удара иномарку выкинуло на обочину, а у кроссовера сильно смята передняя часть. В случае, если бы в обоих автомобилях находились пассажиры, жертв могло быть больше.

Ранее сообщалось, что под Дзержинском столкнулись автобус, фура и ГАЗель, есть пострадавшие.