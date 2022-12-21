Бездефицитный бюджет, национальные проекты и приток инвестиций: Что ждет Дзержинск в 2023 году. ФОТО: Администрация Дзержинска.

Город Дзержинск в Нижегородской области по праву считается одним из крупнейших промышленных центров России. Доказательством тому служат десятки успешно развивающихся предприятий на территории округа. Вот уже третий год подряд Дзержинск занимает первое место в регионе по развитию предпринимательства и притоку инвестиций. Как городу удается удерживать столь высокую планку, во второй части интервью «Комсомолке» рассказал глава Дзержинска Иван Носков.

Приток инвестиций

- Иван Николаевич, этот год был сложным в экономическом плане для всей страны: уход иностранных компаний, введение санкций, закрытие европейских рынков. Как удалось поддержать бизнес?

- Сразу после ввода санкций во всей Нижегородской области, в том числе и в Дзержинске, были приняты беспрецедентные меры поддержки бизнеса. Это и льготные кредиты, и снижение административной нагрузки, и помощь в организации международной деятельности. Все это дало свои результаты – социально-экономические показатели Дзержинска только выросли. Приведу некоторые цифры: коммерческий оборот крупных и средних организаций за период с января по сентябрь вырос почти на 32% в сравнении с показателями прошлого года.

- Дзержинск уже три года подряд лидирует в Нижегородской области по притоку инвестиций. Как сейчас с этим обстоят дела?

- Общий объем инвестиций всего за полгода составил 4,8 миллиарда рублей – это достаточно неплохие показатели. За год было запущено 22 новых инвестиционных проекта, среди которых как крупные производства, так и небольшие компании. Однако самым главным успехом стало расширение экономической зоны «Кулибин» и подписание соглашений с будущими резидентами экотехнопарка. Это очень масштабные проекты, о которых много говорят не только в регионе, но и в стране.

Национальные проекты

- Недавно вы отчитались о реализации нацпроектов в Дзержинске. Какие это проекты?

- Всего на территории города в этом году реализуется 10 национальных проектов, среди которых «Образование», «Культура», «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение» и другие. В общей сложности, на их реализацию было направлено 506,7 миллиона рублей.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» привели в нормативное состояние 2,7 километров дорог. ФОТО: Администрация Дзержинска.

- И что уже удалось сделать?

- Сделано многое – думаю, горожане это и сами замечают. Например, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» привели в нормативное состояние 2,7 километра дорог и 3,8 километра тротуаров по улицам Гайдара, Чапаева, Ильяшевича. На всех этих участках были отремонтированы не только дороги, но и тротуары. Также за год по этому проекту было установлено 11 новых остановочных павильонов, 800 метров пешеходного ограждения и разбиты газоны. В рамках национального проекта «Экология» в этом году был разработан проект ликвидации несанкционированной свалки ТБО в районе бывшего полигона «Игумново». В следующем году планируем начать основную работу по ликвидации свалки.

- А как обстоят дела с благоустройством?

- Город активно преображается, в том числе благодаря нацпроекту. Ежегодно проводится реконструкция все новых общественных территорий и дворов. Этот год не стал исключением.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» удалось провести вторую очередь благоустройства Центрального городского парка культуры и отдыха, привести в порядок Парковую аллею и сквер имени Дзержинского. Если говорить о Центральном парке, то он, конечно, заметно преобразился: новые зоны отдыха, зеленые насаждения и дорожки. Недавно доделали городошную площадку – сделали разметку, закупили инвентарь и установили стенд с правилами игры. На этом благоустройство парка не заканчивается. Здесь будут установлены новые аттракционы, созданы новые зоны активного отдыха. В перспективе рассчитываем навести порядок в каждом уголке парка, включая его самые отдаленные участки. Это вовсе не значит, что повсюду будут установлены какие-то игровые площадки. Нет, парк должен оставаться зеленым уголком города, но все это должно быть облагорожено. Кстати, в этом году мы уже закупили необходимую технику для обслуживания парка: несколько небольших тракторов, дробилку для сухих веток, снегоуборщики, пылесосы. Так что уже этой зимой на территории парка должен поддерживаться идеальный порядок. Кроме того, в преддверии Нового года Центральный парк, как и все остальные, был украшен. Здесь установлены фигуры Деда Мороза и Снегурочки, световые инсталляции и праздничная иллюминация. Также был залит каток.

- Какие дальнейшие планы по благоустройству?

- Планов у нас много. Мы уже собрали предложения по благоустройству парка на территории лесного массива вдоль улицы Молодежной. Я бы уже называл его парк «Молодежный», так как все равно он будет ориентирован по большей части на детей и активную спортивную молодежь. Концепция парка уже опубликована на сайте администрации, и мы очень рады, что жители высказали свое мнение. Только вместе нам удастся доработать ее до идеала. То же самое касается и береговой зоны озера Святого. Благоустройства этой территории ожидают многие жители Дзержинска, не случайно проект победил в рейтинговом голосовании. В перспективе здесь планируется создать вейк-парк. На данный момент уже получено заключение Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии о биологических ресурсах озера. Исследования показали, что создание вейк-парка не только не повредит биологическому разнообразию, а наоборот пойдет ему на пользу. Так как строительство вейк-парка предполагает очистку озера и береговой зоны. Главная задача, которая стоит перед проектировщиками этих двух пространств, - это сохранить наши природные зеленые уголки, наполнив их при этом элементами для активного отдыха.

Новые коммуникации

- Важная работа в этом году проводилась не только в рамках национальных проектов, но и по проекту «Развитие водоснабжения и водоотведения в городах РФ». Расскажите об этом чуть подробнее.

- Это очень масштабный проект, и я рад, что Дзержинск смог стать его участником. На федеральные средства в городском округе возводится сразу пять объектов. Это водовод в поселке Пыра, городской водопровод, городской канализационный коллектор и вторая нитка Тепловского водозабора, а также переход от неё под федеральной трассой М-7 «Волга». Протяженность трубопроводов составит свыше 39 километров. В общей сложности, на эти объекты выделено 5,5 миллиарда рублей. Все они должны быть достроены к концу 2024 года.

- На какой стадии сейчас эти объекты?

- Все строительство идет в соответствии с графиком. Все объекты регулярно инспектируются региональным Госстройнадзором. Так вот подрядчики везде соблюдают сроки, а некоторые даже опережают графики. Я сам лично был на всех площадках. Особое внимание уделяется стройплощадке в поселке Пыра, где возводятся насосные станции магистрального водопровода. На данный момент работы там выполнены уже более чем на 90%. На время зимы строительство решено не останавливать – правда, будут вестись только те работы, которые технологически возможны в зимний период.

- Там какие-то уникальные методы применяются?

- Ну вот, например, вторая линия Тепловского водозабора проходит прямо под федеральной трассой М 7. При этом перекрывать дорогу ради строительства не пришлось, подрядчики используют метод продавливания. Что это такое? С помощью специальных гидродомкратов строители продавливают грунт метровым защитным футляром, из которого отрезок за отрезком убирается грунт. В результате формируется своеобразная стальная шахта, внутри которой и будут проложены трубы. Благодаря этому методу и движение транспорта останавливать не пришлось, и грунт под трассой не просядет.

- Насколько этот проект важен для города?

- Очень важен. Благодаря запуску второй линии Тепловского водозабора Дзержинск будет полностью обеспечен питьевой водой. К ней же подключат и строящийся водовод к поселку Пыра.

- Пыре вообще в последние два года уделяется особое внимание – и газификация, и строительство водопровода…

- Что касается газификации, то она перешла от стадии проектирования к практической реализации в конце 2021 года. Кстати, этого события местные жители ждали несколько десятилетий, поэтому и столько внимания этому проекту и поселку в целом. Строительство стартовало, проведены сложные работы по прохождению заболоченных участков трассы и мест пересечения с федеральной трассой методом горизонтально-направленного бурения, выполнена врезка нового участка в действующий газопровод. В 2019 году люди не верили мне, что газ будет. И их можно понять, им много лет это обещали разные руководители. Завершим строительство в 2023 году, рисков нарушения сроков у подрядчика нет. Теперь уже сами жители должны начать активную подготовку к этому долгожданному событию, им необходимо начать оформление соответствующих документов уже сейчас.

А вот строительство водопровода в поселок началось весной этого года, а завершится к 2024 году. Это позволит приступить к проектированию внутренних сетей водоснабжения к земельным участкам нового квартала «Южный» в Пыре. После завершения проекта жители поселков Пыра и Пырские дворики будут полностью обеспечены качественной питьевой водой, а это более 2,5 тысячи человек.

Бездефицитный бюджет

- Декабрь это традиционно еще и время принятия бюджета. Каким он получился?

Бюджет получился полностью бездефицитным. ФОТО: Администрация Дзержинска

- Главные задачи, которые мы ставили при разработке, чтобы бюджет был реалистичным, сбалансированным и предусматривал снижение муниципального долга. Таким он и получился. Конечно, можно сформировать бюджет с дефицитом, включить в него тысячи квадратных метров дорог, строительство десятка парков и много другого. Дескать – а вдруг получится? Но мы так делать не будем – расходуем только то, что получаем. Бюджет получился полностью бездефицитным. В него мы заложили средства на социальные обязательства, на благоустройство, ремонт дорог, школ, садов и учреждений культуры. Также в следующем году мы планируем разработать проект строительства Дома культуры и детсада в поселке Пыра, детсада в микрорайоне Комсомольский. Средства на все это тоже предусмотрены в бюджете.

Дзержинск получил диплом «За инициативу по практическому моделированию бюджетных доходов».

- Вообще, что касается бюджета, Дзержинск можно считать настоящим первопроходцем. Ведь именно здесь впервые применили модельный бюджет на муниципальном уровне?

- Да, и я рад, что эта инициатива так хорошо себя зарекомендовала. Благодаря этому проекту нам удалось сделать бюджет полностью прозрачным и эффективным. Это уже дало свои результаты – это заметно по реализованным проектам в развитии города и поселков. Теперь модельный бюджет успешно применяется во многих муниципальных округах Нижегородской области и в других регионах. В этом году успехи Дзержинска отметили и на Всероссийском уровне. Недавно на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России» в Санкт-Петербурге мы получили диплом «За инициативу по практическому моделированию бюджетных доходов». Вручал его лично тогдашний председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Я считаю, что нам есть чем гордиться. И в этом ключевую роль играет работа нашего департамента финансов и всей нашей команды городской администрации. Безусловно, главный критерий для ее подбора – профессионализм в работе, умение видеть пути решения различных проблем и вопросов, желание добиваться эффективного результата. Считаю, что за те четыре года, что я занимаю пост мэра Дзержинска, нам удалось создать настоящий коллектив единомышленников, современных управленцев.

Программа "Дзержинск-100" охватывает самые разные сферы - от жилищного строительства до создания новых школ. ФОТО: Администрация Дзержинска.

- В этом году вы представили очень амбициозную программу по развитию города «Дзержинск 100». Как идет ее реализация?

- Программу не считаю амбициозной, она вполне реальна и затрагивает самые разные сферы деятельности города: благоустройство, жилищное строительство, создание новых рабочих мест, экологические проекты и многое другое. И самое главное - все это мы уже делаем, шаг за шагом. Я уже много сегодня говорил о том, что сделано в плане благоустройства, дорожного ремонта, коммунальной инфраструктуры… В следующем году мы эту работу продолжим. В рамках этой программы в городе идет строительство двух новых школ, центра по адаптивным видам спорта. В планах – построить новые детские сады и дома культуры в поселках, капитально отремонтировать существующие объекты культуры в самом Дзержинске. Сейчас уже подходит к логическому завершению газификация поселка Пыра, идет замена городского водовода, заменяются инженерные сети отопления и ГВС. Начата работа по ликвидации свалок в черте городского округа. Кроме того, мы активизировали работу по сносу ветхого и аварийного жилья. Поэтому сейчас приглашаем добросовестных застройщиков – приходите и стройте на освободившихся площадях. Потребность в новом жилье у горожан есть, площадки с необходимыми коммуникациями тоже имеются.

Транспортные изменения

- Недавно озвучили еще одну интересную инициативу, на этот раз связанную с транспортом. Я имею в виду мультимодальный тариф между Нижним Новгородом и Дзержинском…

Есть вероятность, что уже в следующем году будет введен мультимодальный тариф между Дзержинском и Нижним Новгородом. ФОТО: Администрация Дзержинска

- Да, такая возможность рассматривается и уже просчитывается в Минтрансе. В соответствии с составленным правительством рейтингом, наш МУП «Экспресс» стал одним из лидеров. Поэтому есть вероятность, что уже в следующем году будет введен мультимодальный тариф между Дзержинском и Нижним Новгородом. Для этого необходимо внести некоторые изменения в законодательство. Если такое решение будет принято, то к единому пересадочному тарифу могут быть подключены не только автобусы и троллейбусы, но и электрички до Нижнего Новгорода.

Автобусный парк МУП «Экспресс» обновлен на 100%. ФОТО: Администрация Дзержинска.

- А как обстоят дела с обновлением подвижного состава?

- Автобусный парк МУП «Экспресс» у нас обновлен на 100%, троллейбусный – частично обновили за счет машин из Москвы. Но в рамках подготовки к юбилею мы планируем полностью обновить подвижной состав электротранспорта. И здесь оптимальным вариантом стала бы замена троллейбусов на современные электробусы. Сейчас финансово-экономическая модель этого проекта находится на рассмотрении в министерстве транспорта Нижегородской области. Для нас важно получить поддержку региона в привлечении федеральных средств на реализацию этой задумки. Кстати, этот проект тоже вошел в программу «Дзержинск-100».

- До Нового года остаются считаные недели. Как идет подготовка в городе?

- Подготовка идет полным ходом. Во всех образовательных и культурных учреждениях будут организованы праздники. В первую очередь, я говорю о мероприятиях для детей и семей с детьми. Несмотря на ни что, нельзя лишать детей праздника. Новогодние мероприятия запланированы в городских парках, театрах, стадионах. Главная елка откроется на площади Дзержинского 25 декабря. Там же пройдут и главные праздничные гуляния в новогоднюю ночь.

Есть мнение

Дмитрий Огородцев, президент НО НП «Ассоциация «Дзержинскхимрегион»:

Дмитрий Огородцев, президент НО НП «Ассоциация «Дзержинскхимрегион».

- На протяжении нескольких последних лет администрация города продолжает планомерно двигаться в направлении развития промышленности, бизнеса и улучшения инвестиционного климата. Наш город становится точкой притяжения профессиональных сообществ и инвестиций, что дает возможность расширения производств и внедрения новых технологий в действующие промпарки. Глава города Иван Носков принимает активное участие в работе «Химрегиона», выстраивая наше взаимодействие в формате совместных проектов, реализуя которые мы видим для себя реальный результат – развитие городских территорий и повышение качества условий проживания для наших сотрудников. Любая прогрессивная инициатива всегда встречает поддержку городской администрации. Свидетельством тому – большое количество федеральных пилотных проектов, реализуемых в Дзержинске.

Валерий Чумазин, председатель Общественной палаты г. Дзержинска, почетный гражданин города Дзержинска:

Валерий Чумазин, председатель Общественной палаты г. Дзержинска, Почетный гражданин города Дзержинска.

- В последние несколько лет у города явно прослеживается движение вперед, решается много насущных вопросов и задач, что видно невооруженным взглядом.

Строится много социальных объектов: здание новой школы № 2, паралимпийский центр, возводится много жилья, приводятся в порядок все парки и закладываются новые.

Руководство администрации Дзержинска старается попасть во все возможные региональные и федеральные программы, что не может не радовать. Конечно, остаются и проблемы, но тот подход к их решению, который выбрала администрация под руководством Ивана Носкова, внушает оптимизм на будущее.