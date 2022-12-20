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Происшествия20 декабря 2022 8:57

Жительница Дивеева живьем закопала во дворе своего новорожденного ребенка, посчитав его мертвым

Сейчас в отношении 32-летней женщины возбуждено уголовное дело
Василий КРОТОВ
Жительница Дивеева живьем закопала во дворе своего новорожденного ребенка, посчитав его мертвым.

Жительница Дивеева живьем закопала во дворе своего новорожденного ребенка, посчитав его мертвым.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чудовищная история произошла в Дивеевском районе Нижегородской области – там жительница одного из сел живьем закопала у себя во дворе своего новорожденного ребенка, посчитав его мертвым. Сейчас в подробностях этой трагедии разбираются следователи.

- По версии следствия, в декабре 32-летняя жительница одного из сел родила ребенка у себя дома. За медицинской помощью ни до, ни после она не обращалась, хоть и состояла на учете по беременности в районной больнице, - говорится в сообщении СУ КР по Нижегородской области. – Посчитав новорожденного мертвым, она вынесла его во двор, где его и обнаружили следователи спустя несколько дней.

Сейчас в отношении возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». При осмотре тела малыша признаков насильственной смерти не обнаружено.

- В настоящее время по данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказал следователи. – Уже установлено, что женщина состояла на учете у психиатра, имея хроническое заболевание.

К слову, в Нижегородской области это не первый подобный случай, связанный с гибелью детей. Несколько лет назад мы писали о многодетной учительнице из Богородского района, утопившей ребенка в туалете. Труп малыша она спрятала в выгребной яме на огороде у бабушки. Спустя несколько лет после первого убийства она снова родила. Тогда ребенка только чудом удалось спасти благодаря соседке.

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