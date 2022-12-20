Жительница Дивеева живьем закопала во дворе своего новорожденного ребенка, посчитав его мертвым. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чудовищная история произошла в Дивеевском районе Нижегородской области – там жительница одного из сел живьем закопала у себя во дворе своего новорожденного ребенка, посчитав его мертвым. Сейчас в подробностях этой трагедии разбираются следователи.

- По версии следствия, в декабре 32-летняя жительница одного из сел родила ребенка у себя дома. За медицинской помощью ни до, ни после она не обращалась, хоть и состояла на учете по беременности в районной больнице, - говорится в сообщении СУ КР по Нижегородской области. – Посчитав новорожденного мертвым, она вынесла его во двор, где его и обнаружили следователи спустя несколько дней.

Сейчас в отношении возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». При осмотре тела малыша признаков насильственной смерти не обнаружено.

- В настоящее время по данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказал следователи. – Уже установлено, что женщина состояла на учете у психиатра, имея хроническое заболевание.

К слову, в Нижегородской области это не первый подобный случай, связанный с гибелью детей. Несколько лет назад мы писали о многодетной учительнице из Богородского района, утопившей ребенка в туалете. Труп малыша она спрятала в выгребной яме на огороде у бабушки. Спустя несколько лет после первого убийства она снова родила. Тогда ребенка только чудом удалось спасти благодаря соседке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она рожала их за пять минут»: Подруга рассказала правду о многодетной учительнице, утопившей своего новорожденного ребенка в унитазе

«Комсомолка» выяснила шокирующие подробности громкого преступления (подробности)

«Первого ребенка она изрезала, а второго – смыла в унитаз»: Серийную убийцу детей задержали под Нижним Новгородом

Чудовищная история произошла в Краснобаковском районе (подробности)