Подпольный клуб игровых автоматов накрыли в Нижнем Новгороде

Игорный клуб располагался в одном из домов на улице Лейтенанта Шмидта. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Подпольный клуб игровых автоматов взяли штурмом в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Игорное заведение располагалось в одном из жилых домов на улице Лейтенанта Шмидта, а во главе незаконного бизнеса стояла 27-летняя местная жительница. Сейчас по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

– За совершение подобного преступления законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Накрыли подпольный игорный клуб прямо в разгар «рабочего» дня. Полицейские и следователи застали в помещении троих игроков и владелицу заведения.

С места преступления были изъяты игровые терминалы – 31 штука, два телефона, черновые записи и деньги.

Сейчас правоохранители устанавливают и других возможных фигурантов, причастных к организации незаконной деятельности. Расследование этого дела продолжается.

КСТАТИ

Нижегородцы могут сообщить обо всех фактах незаконной игорной деятельности по номеру телефона: 02 или 102 (с мобильного телефона).

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