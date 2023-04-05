Малолетние вандалы выдрали карусель на детской площадке и скинули её в пруд в Выксе

Инцидент произошел вечером 1 апреля. Фото: Городской округ город Выкса.

Все мы когда-то были детьми, а потому не понаслышке знаем, как может кипеть и бурлить молодая кровь. Хорошо было бы направить эту неугасаемую энергию и силу молодёжи в правильное русло, но в интернете с пугающей периодичностью мелькают новости о драках и вандализме. Так, в начале апреля из-за своих шалостей «прославились» двое подростков из Выксы в Нижегородской области.

Вечером 1 апреля двое мальчишек выбрались погулять на детскую площадку на набережной Межонского пруда. Со скуки развлекались, как могли: лазили по крышам детского городка, болтали и смеялись, а потом вдруг решили выкорчевать карусель из земли. Правда, для начала дождались момента, когда округа опустеет, все гуляющие разойдутся. Не учли юные вандалы только одного – всё это время за ними следила камера видеонаблюдения.

На снятых кадрах видно, что примерно в 19:17 мальчишка пытается приподнять карусель, но для него одного она оказывается тяжеловата, после чего к нему присоединяется друг. Вдвоём они подкатили карусель к небольшому склону и пустили её колесом прямо в водоём. Проследив за тем, как аттракцион ушёл под воду, подростки быстро ретировались.

– Карусель была установлена в рамках благоустройства, проведенного в 2021 году. Тогда на набережной были выполнены работы по устройству системы пешеходных дорожек, смонтировали лавочки и урны, смотровые площадки, на специальном покрытии установили детскую игровую зону, – рассказали в администрации городского округа города Выкса. – В понедельник 3 апреля малую архитектурную форму достали из пруда и отправили на ремонт.

Тем временем в полиции уже знают о случившемся, так как о порче муниципального имущества подростками заявил глава местного самоуправления.

– В настоящее время сотрудниками полиции проводится процессуальная проверка, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

В социальных сетях активно обсуждают поступок подростков. Одни предлагают оштрафовать родителей мальчиков, другие просят выписать им чек за ремонт и установку качели, а третьи считают, что надо отправить вандалов на принудительные работы и поставить их на учёт.

– Пусть потрудятся на благо города. Руками поработают, им силу некуда же девать. Мусор пусть убирают, красят заборы, – считают местные.

Остаётся надеяться, что родители нерадивых парнишек узнают своих детей и обязательно после этого проведут с ними беседу.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен